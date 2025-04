Ignacio Garriga: “Sánchez y Marlaska han puesto una alfombra roja a los delincuentes”

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, visitó ayer Jerez, donde mantuvo un encuentro con representantes de la formación en la ciudad. Garriga les trasladó su compromiso “de defender el producto nacional frente a la competencia desleal y frente a los aranceles de cualquier nación extranjera o de las naciones europeas que nos los autoimponemos con esos pactos de PP-PSOE que estamos permanentemente denunciando en forma de Pacto Verde Europeo, Agenda 2030, que al final hacen que nuestros productores acaben vendiendo el producto por debajo del coste de producción”.

Desde Vox se ha querido así “lanzar un mensaje de tranquilidad”, tanto al sector bodeguero como al ganadero, insistiendo en que “siempre estaremos defendiendo los intereses de España y, en este caso, por supuesto, de los bodegueros de Andalucía en general, de Jerez en particular, de la provincia de Cádiz, y de cualquier punto de España. Siempre hemos dicho que vamos a denunciar cualquier perjuicio contra el campo, contra nuestros productores vitivinícolas, agricultores, ganaderos, contra nuestra industria y la gran pregunta es si la mejor manera de proteger a nuestro producto nacional es irse a abrazar a China o viajar, como ha hecho Giorgia Meloni, a Washington a negociar con el presidente Trump”.

En este sentido, Ignacio Garriga lamentó que “en esa pelea de la defensa del producto nacional, ahora algunos se disfrazan de agricultores, de ganaderos y defensores de nuestra industria cuando son los responsables de haber condenado a la ruina y a la miseria a nuestra industria, al campo y al sector vitivinícola”.

Ignacio Garriga posa para Diario de Jerez. / Vanesa Lobo

Del mismo modo, dejó claro que “la política de Vox es defender a España, aunque ahora se intente manipular nuestro mensaje, como algunos están haciendo de manera torticera, intentando decir que defendemos los aranceles cuando, del primero hasta el último hombre del campo español o de cualquier industria española, sabe que nadie más que Vox ha defendido de verdad a la industria y a nuestro producto nacional”.

“Ahora es el momento de reabrir ese debate que siempre hemos defendido, el de la importancia de poner sobre la mesa el concepto de prioridad nacional. Es decir, ¿por qué tenemos que estar comiendo fresas de Marruecos cuando tenemos unas fresas de Huelva que son estupendas? ¿Por qué tenemos que estar comiendo naranjas de Sudáfrica cuando las tenemos en Murcia o en Valencia que son magníficas? ¿O por qué tenemos que estar comiendo peras de Perú cuando las tenemos en Cataluña? Ese debate que sólo Vox defendía y que sólo Vox promovía en el debate político, ahora es el momento idóneo para que se posicione el resto de formaciones políticas”, añade.

Otro de los asuntos de actualidad abordados por Garriga ha sido el de la inmigración. De hecho, ayer en su visita a Algeciras, destacó que “el tema de la islamización que se está dando en barrios de ciudades humildes de Cataluña, está llegando ya a Andalucía”.

Sobre la localidad algecireña admitió que “está a punto de que las personas que han nacido aquí se sientan extranjeros en su propia tierra. Y, evidentemente, hay que denunciarlo porque corre grave riesgo la identidad de nuestros barrios y de nuestros pueblos, que tienen también un problema de seguridad”.

Para el secretario general de Vox, “la permisividad y el efecto llamada es un problema, pero está claro que los gobiernos de parte popular y socialista prefieren, en lugar de evitar y combatir esa inmigración ilegal y ponerle freno, la fomenta. No entendemos cómo el gobierno de Moreno Bonilla está dispuesto a promover un programa educativo de lengua árabe y cultura marroquí y cómo se permiten los menús halal en los colegios. Pero no sólo se da en esta región, también lo hace López Miras en Murcia o lo hace Illa en Cataluña y a eso o le ponemos freno ya o será tarde”.

Sobre este hecho, Ignacio Garriga recordó que entre las exigencias de su partido está “que se produzcan deportaciones masivas, que se controlen las fronteras y que se acabe de una vez por todas el efecto llamada. No puede ser que hayan españoles en listas de espera en la sanidad o en listas de espera para esperar ayudas para la dependencia o ayudas sociales mientras los que acaban de llegar pasan los primeros a la cola. Eso no es ni solidario ni es justo”.

Ignacio Garriga, durante la entrevista. / Vanesa Lobo

Además, incidió en un mensaje claro: “Si alguien delinque y es español, entrará en prisión y si es extranjero, debe ser automáticamente deportado”.

En relación al problema del narcotráfico en la provincia de Cádiz, Garriga culpa “al ministro de Interior, Grande-Marlaska, y al presidente del gobierno”, porque “han sido ellos quienes han puesto la alfombra roja a los delincuentes en este país”.

Por ello, desde Vox defienden “el despliegue, para acabar con esta situación, no sólo del ejército, sino de todas las fuerzas y cuerpos del Estado que operan en estas zonas. Además, con todos los recursos necesarios, no sólo humanos sino materiales, y que también sea reconocida la zona de especial singularidad. No podemos seguir mirando hacia otro lado y permitiendo esta situación. Con una mano se da dinero a gobiernos del norte de África y por otro lado, se permite que sigan paseándose con total impunidad los traficantes de personas en situación irregular y los traficantes de droga”.

Finalmente, ensalzó el papel de Manuel Gavira al frente de Vox en Andalucía. “Está haciendo un magnífico trabajo de oposición a Moreno Bonilla y sobre todo está ofreciendo una alternativa política alejada de lo que representa el bipartidismo del PP y PSOE". Además, sobre la situación de la comunidad andaluza criticó que "se hayan destrozado la sanidad, ya que tienen que sufrir las largas listas de espera", la educación, "que está siendo desastrosa" y la extrema burocracia "porque hay productores que quieren trabajar y se encuentran con numerosas trabas. El mayor logro que tiene Manolo es que está trasladando por toda Andalucía ese proyecto de esperanza, de que es posible una Andalucía mejor".