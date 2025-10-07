El II Encuentro de la Ciencia de Jerez se celebra hoy en La Atalaya

Este martes se celebra el II Encuentro de la Ciencia de Jerez, que bajo el título ‘Con ciencia y compromiso por la salud del planeta’, ha organizado la Asociación Unidos por Santiago en los Museos de La Atalaya.

La primera edición de este evento se centró en la investigación contra el cáncer, y en esta nueva edición tomarán parte siete ponentes de reconocido prestigio, seis de ellos de Jerez, que abordarán desde ópticas muy diversas el efecto del cambio climático en el planeta y cómo la investigación científica puede ayudar a predecir y mitigar esta situación, que afecta cada vez más a la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, repercutiendo directamente en la salud y bienestar.

El II Encuentro de la Ciencia de Jerez estará dividido en dos sesiones. La de la mañana está dirigida a alumnos de 4º de ESO y Bachillerato. La sesión de tarde tendrá un carácter divulgativo y en ella pueden participar otros investigadores, profesores y estudiantes universitarios, personas interesadas en el medio ambiente y público en general, finalizando el Encuentro con un coloquio con todos los ponentes, moderado por el periodista Paco Lobatón, donde el público tendrá la oportunidad de plantear todas las cuestiones que considere de interés.

Los siete ponentes participantes en esta edición son los jerezanos Antonio Cala Peralta, Enrique González Ortegón, Eugenio Marín Marín, Alejandra Guerra Castellano, Mercedes Nieves Morión y Luis Guillermo Pérez Vega y el emeritense José Miguel Ramos Fernández.

Junto a Unidos por Santiago y el Ayuntamiento, participan en este evento la Diputación de Cádiz, la UCA, los Museos de La Atalaya, La Yeguada Hierro del Bocado y un nutrido grupo de empresas.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ofreció ayer una recepción oficial, a modo de bienvenida, a los ponentes. Durante la recepción, que ha tenido lugar en el Salón Noble del Ayuntamiento, la alcaldesa ha resaltado la dimensión de un evento con estas características, asegurando que “esta jornada está ya plenamente consolidada, afrontando su segunda edición y preparando la tercera".

García-Pelayo ya ha adelantado que ya se está trabajando en la próxima edición, que reunirá a ponentes de alto nivel y sobre un tema tan importante como las enfermedades raras, "lo que demuestra que estos encuentros son muy útiles. Desde el Ayuntamiento de Jerez apoyamos la investigación, la ciencia es fundamental. Los políticos no somos conscientes en muchas ocasiones de las necesidades de la ciencia y no somos conscientes que investigación en avanzar, es prevención y adelantarse a las necesidades. Desde aquí estamos comprometidos y concienciaremos sobre la necesidad de apoyar a los grandes investigadores que tiene Jerez y tiene España".