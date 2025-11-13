Los jerezanos Julio de la Rosa y Alicia Núñez, nominados en los Premios Asecan del Cine Andaluz
Los galardones se entregarán el 20 de diciembre en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla
La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía, ASECAN, ha dado a conocer este jueves, en el marco del 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla, las nominaciones, en las 16 categorías competitivas, a los 38 Premios Asecan del Cine Andaluz, que se entregarán el 20 de diciembre en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, gracias a la colaboración oficial del Ayuntamiento de Sevilla, Fundación SGAE y Fundación AISGE; y al apoyo de EGEDA y la red de Cines de Andalucía.
En esta convocatoria, el Premio Asecan Mejor Película Andaluza se lo disputarán GOLPES, de Vaca Films, Grupo Tranquilo PC, RTVE, Movistar Plus+ y Canal Sur; LOS TORTUGA, de Oberon Media, La Claqueta PC, Don Quijote Films y La Cruda Realidad; y SUBSUELO, de Blizzard Films, Ferdydurke, Kowalski Films, LAZONA, Cinekdoque, Canal Sur, ETB, Movistar Plus+ y RTVE.
Los cineastas andaluces que este año aspiran al Premio Asecan Dirección de Cine son Alberto Rodríguez por Los tigres, Celia Rico Clavellino por La buena letra, Fernando Franco por Subsuelo, y Laura Hojman por Un hombre libre.
Este año Asecan incorpora el Premio Asecan Dirección Novel, al que aspiran LUCÍA SELVA por Quién vio los templos caer, MARCOS GUALDA por Senegal, un sueño de ida y vuelta, RAFAEL COBOS por Golpes, y REYES GALLEGOS por Ellas en la ciudad.
Por el Premio Asecan Guion de Cine compiten CELIA RICO CLAVELLINO por La buena letra; LAURA HOJMAN y MARÍA D. VALDERRAMA por Un hombre libre; RAFAEL COBOS y ALBERTO RODRÍGUEZ por Los tigres; y REYES GALLEGOS por Ellas en la ciudad.
Este año las nominadas al Premio Asecan Mejor Serie son ANATOMÍA DE UN INSTANTE, de DLO Producciones, Movistar+ y Arte; LOS OFICIOS DEL CINE, de Son de Producción; y UNA PERRA ANDALUZA (segunda temporada), de Copodenieve Producciones.
Los aspirantes al Premio Asecan Dirección de Series de TV son ALBERTO RODRÍGUEZ y PACO BAÑOS por Anatomía de un instante; ALEJANDRO MARÍN por La canción; y MARÍA JOSÉ CAMACHO por Una historia muy heavy.
En esta línea los nominados al Premio Asecan Guion de Series de TV son MARÍA JOSÉ CAMACHO por Una historia muy heavy; MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ ARANGO por Los oficios del cine; y RAFAEL COBOS, FRAN ARAÚJO y ALBERTO RODRÍGUEZ por Anatomía de un instante.
Este año, para el Premio Asecan Fundación AISGE Interpretación Femenina, las nominadas son INGRID GARCÍA JONNSON por Superestar; MAMEN CAMACHO por Los Tortuga; PAULA DÍAZ por El cielo de los animales; y TERESA GARZÓN por Golpes.
Por su parte, los intérpretes masculinos nominados al Premio Asecan Fundación AISGE Interpretación Masculina son ÁLVARO MORTE por Anatomía de un instante; FÉLIX GÓMEZ por Mr. Nadie; HUGO WELZEL por Enemigos; y JESÚS CARROZA por Golpes.
Por el Premio Asecan Música Original competirán BRONQUIO (SANTIAGO GONZALO) por Golpes; JULIO DE LA ROSA por Los tigres; NOVIA PAGANA (ELENA DE CÓRDOBA) por Un hombre libre; y PALOMA PEÑARRUBIA por Los Tortuga.
Y las nominadas al Premio Asecan Canción Original son FERNANDO VACAS NAVARRO por Mucha mierda, la huelga de actores de 1975; PABLO CERVANTES y MARÍA CONSUELO por Aullar; ROCÍO ARMENTEROS, JESÚS BIENVENIDO y ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ por Lorca en la Habana; y ROCÍO MÁRQUEZ, BIRANE WANE y CANITO por Senegal, un sueño de ida y vuelta.
Las obras nominadas al Premio Asecan No Ficción son CAJA DE RESISTENCIA, de Azhar Media, Alvarquero y Blablabla Media; LA MARISMA, de La Claqueta PC; LUIS GORDILLO. MANUAL DE INSTRUCCIONES, de Tarkemoto; y UN HOMBRE LIBRE, de Summer Films.
Mientras, en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción concurren LAS PARDAS, de Simone Sojo; MACARENA, UNA COMEDIA ESPIRITUAL, de Rodrigo Sancho y Nazaret Beca; NO ESTAMOS LOCOS, de Lucía Criado Rosas; y ONE WAY-CICLE, de Alicia Núñez Puerto.
Y en la categoría de Mejor Cortometraje de No Ficción competirán HERMANAS, de Setefilla González Naranjo y Javier Barbero Montes; LA DUARTE CON PARÍS, de Adonis Macías Reina; LAS MALAS, de Elisa Moreno; y LAS MOTOS Y EL CAMPO, de Mar Martín Hidalgo.
