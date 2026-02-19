III Encuentro de la Ciencia en Jerez suma apoyos con la colaboración de HLA Jerez Puerta del Sur

El hospital HLA Jerez Puerta del Sur y la Asociación Unidos por Santiago han firmado un acuerdo de colaboración para la celebración del III Encuentro de la Ciencia de Jerez. El evento, dedicado a las enfermedades raras, se celebrará los días 6 y 7 de octubre en los Museos de la Atalaya de Jerez y contará con un programa en el que participarán profesionales de referencia en este campo.

El hospital jerezano acogió la firma del acuerdo al que asistieron el doctor Antonio Amaya Vidal, director médico del hospital HLA Jerez Puerta del Sur, y Mercedes Narbona Rodríguez, presidenta de la Asociación Unidos por Santiago. Para el doctor Amaya “colaborar en este encuentro forma parte del compromiso con la comunidad a la que pertenece el centro y en el que desarrolla su labor asistencial. La labor de la Asociación Unidos por Santiago es muy necesaria para fomentar valores, con los que HLA Jerez Puerta del Sur se identifica, como la fraternidad, la solidaridad y la cohesión social, a través del desarrollo de proyectos que crean y afianzan los lazos humanos”.

Por su parte, Mercedes Narbona Rodríguez, presidenta de Unidos por Santiago, ha agradecido el apoyo del hospital destacando que “la ciencia contribuye a dar respuestas a problemas sociales y, en este caso, a mejorar la vida de las personas con enfermedades raras”.

Esta tercera edición del evento tendrá una duración de dos días y dedicará una parte para reunir a familiares, afectados y cuidadores de personas con enfermedades raras, con el objetivo de compartir experiencia e innovación de la mano de especialistas.

La Asociación Unidos por Santiago es una entidad sin ánimo de lucro, conformada por los vecinos del barrio de Santiago, que busca mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Este III encuentro de la Ciencia de Jerez espera repetir el éxito de las anteriores que contaron con un gran número de asistentes en torno a temas como ‘el compromiso de la salud del planeta’ y ‘nuevos caminos contra el cáncer’.

Bajo el título genérico “Enfermedades ¿raras o ignoradas? Hora de conocerlas y tratarlas”, la cita aspira a convertirse en un espacio de divulgación, reflexión y sensibilización en torno a estas patologías, abordándolas desde una perspectiva científica, social y humana.