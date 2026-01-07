III Feria del Disco en Plaza Canterbury en Jerez

Esta semana da comienzo la III Feria del Disco Plaza Canterbury. Del 8 al 11 de enero se abren las puertas a una amplia oferta de discos tanto de vinilo como en cd´s, donde podrás encontrar esa pequeñas joyas que siempre has estado buscando. El horario es de 10 a 14 y 16 a 21.30 horas, el domingo de 11.30 a 14.30 y 16 20 horas. Expondrán vendedores de todas partes del país. Recuerda que hay sesiones abiertas donde podrás escuchar tu disco en el local antes de comprarlo.