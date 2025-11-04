El III ‘Rabanito Fest’ prevé 7.000 asistentes este sábado en la Alameda Vieja de Jerez

La Mesa de Seguridad del III Rabanito Fest, que se celebrará en la Alameda Vieja este próximo sábado día 8 de noviembre con previsión de más de 7.000 asistentes, ha establecido los distintos dispositivos de Policía Local, en coordinación con Policía Nacional, Medio Ambiente, Protección Civil, Juventud, seguridad privada y servicios de emergencias con vistas al evento, que comenzará a las 12 horas y cuya finalización se prevé a las 02:00 horas.

La III edición del Rabanito Fest es de acceso libre, y el montaje del escenario así como de las distintas barras y zonas para ‘food-trucks’ se iniciará el mismo jueves, de manera que el desmontaje se iniciará la madrugada del mismo sábado y se completará el domingo 9.

Protección Civil se coordinará con el servicio de ambulancias, e igualmente formará parte del dispositivo el parque de Bomberos de Jerez, que estará conectado con Policía Local y Protección Civil así como con su Agrupación Local de Voluntarios para atender cualquier incidencia. En cuanto a Medio Ambiente, se reforzará la recogida de residuos y limpieza viaria de manera especial, con la disposición de contenedores adecuados para eventos multitudinarios y también se iniciará a primera hora la labor de limpieza de la Alameda Vieja y sus aledaños en paralelo a las de desmontaje.Las zonas de evacuación previstas en caso de incidencia son las de plaza Monti y calle Puerto. Quedará vallada la zona trasera del Templete Municipal que se habilitará como ‘back-stage’, parte trasera de la barra, la zona de depósito de residuos y la destinada a personas de movilidad reducida (PMR), a efectos de garantizar su espacio y como medida de seguridad al mismo tiempo.

El evento contará con más de 50 puestos de artesanía, food-trucks, espacio para actividades de ocio infantil, y un atractivo programa de conciertos con la presencia de Tonini.rar, Aderezo, One Pack, Josepe&Amaro.MP3, Ciervoss y DJ Karpin como principales reclamos de un festival que además aúna tanto la candidatura ‘Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura’ como la celebración de la recién concedida Capital Española de la Gastronomía 2026. El público podrá disfrutar de un día inolvidable celebrando la gastronomía más tradicional (ajo, berza, embutidos, aliños, chicharrones, quesos…) y brindar con los tradicionales caldos jerezanos, desde el mosto hasta los diferentes vinos de la zona.

El evento está organizado por la delegación de Juventud, ‘Albariza en las Venas’, ‘Gloria Vendimia’, ‘El Espartero’ y ‘Awa Creatives’. El patrocinador principal del evento es Cervezas Alhambra, y también se suman como tal Acoje, El Hoyo, González Byass, El Bujío, la Escuela de Hostelería, y la Bodega Valdespino. Destacan como colaboradores Rótulos Jerez, La Guinda, Horno y Cazuela y la Imprenta Guillén.