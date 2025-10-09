Espectacular incendio en una chatarrería de Jerez
Espectacular incendio en una chatarrería de Jerez / Manuel Aranda

Espectacular incendio en una chatarrería de Jerez

En el fuego ardieron materiales inflamables como gomas de neumáticos, magnesio y aluminio.

Las autoridades pidieron a la población no acercarse a la zona afectada y permanecer en sus viviendas con las ventanas cerradas por la densa nube de humo.

Video: Bomberos da por controlado el incendio en la chatarrería

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) trabajaron durante toda la noche para dar por controlado el incendio declarado en una chatarrería del polígono industrial El Portal, en Jerez de la Frontera, donde todavía se mantiene activa la fase de enfriamiento.

