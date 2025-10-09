Espectacular incendio en una chatarrería de Jerez

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) trabajaron durante toda la noche para dar por controlado el incendio declarado en una chatarrería del polígono industrial El Portal, en Jerez de la Frontera, donde todavía se mantiene activa la fase de enfriamiento.
