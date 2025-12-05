Programa
Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez
Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez / Samuel Vega

Imágenes de la inauguración del mural del Voluntariado en Jerez

Jerez conmemora el Día del Voluntariado con un gran mural simbólico

Samuel Vega

05 de diciembre 2025 - 18:19

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido el acto con el que Jerez conmemora el Día Internacional del Voluntariado, en una mañana en la que se ha inaugurado un gran mural dedicado a este movimiento ciudadano en la trasera del Palacio de Deportes. El Consejo Local del Voluntariado y representantes de las 45 entidades inscritas en el Catálogo Municipal de Entidades del Voluntariado han participado en un evento en el que han recibido el cariño y reconocimiento de la ciudad, con la entrega de una réplica del mural como recuerdo.

