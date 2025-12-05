Imágenes de la inauguración del mural del Voluntariado en Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido el acto con el que Jerez conmemora el Día Internacional del Voluntariado, en una mañana en la que se ha inaugurado un gran mural dedicado a este movimiento ciudadano en la trasera del Palacio de Deportes. El Consejo Local del Voluntariado y representantes de las 45 entidades inscritas en el Catálogo Municipal de Entidades del Voluntariado han participado en un evento en el que han recibido el cariño y reconocimiento de la ciudad, con la entrega de una réplica del mural como recuerdo.
1/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
2/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
3/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
4/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
5/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
6/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
7/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
8/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
9/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
10/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
11/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
12/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
13/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
14/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
15/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
16/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
17/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
18/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
19/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
20/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
21/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
22/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
23/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega
24/24Inauguración del mural del Voluntariado en Jerez/Samuel Vega