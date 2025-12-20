Imágenes del pasacalles 'El Cascanueces' en Jerez

Programación
Un desfile infantil muy especial ha recorrido este sábado por la mañana las calles del centro de Jerez. Jerezanos y visitantes han disfrutado del 'El Cascanueces' con 250 figurantes que han llenado de música, color e ilusión el corazón de la ciudad.

Se trata de una iniciativa del centro comercial abierto Acoje. El cortejo, compuesto por unos 200 niños y niñas y 50 adultos, pertenecientes a la ‘Academia de baile Hermanas Sánchez’, contó con la animación musical de la empresa Brotons y con el acompañamiento de un trenecito para los más pequeños y pequeñas.

