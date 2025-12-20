Este sábado, un desfile infantil muy especial está recorriendo durante toda mañana las calles del centro de Jerez. Jerezanos y visitantes disfrutarán hasta las dos de la tarde de 'El Cascanueces' con 250 figurantes llenando de música, color e ilusión el corazón de la ciudad.

El tradicional recorrido, que ha partido desde el Alcázar, pasará por las plazas y arterias principales del centro, ofreciendo un plan único para toda la familia.

Desde Centro Comercial Abierto Jerez Acoje "estamos encantados de colaborar acompañando a los peques con un trenecito, haciendo esta mañana festiva aún más divertida para ellos". "Una oportunidad perfecta para pasear, disfrutar de la Navidad en Jerez y apoyar al comercio local. ¡No te lo pierdas!", han destacado desde la entidad.