Importantes cortes de luz en Jerez con centenares de usuarios afectados

Vecinos y comerciantes de calle Circo, avenida Duque de Abrantes, Divina Pastora, calle Pizarro, parte de la Avenida Álvaro Domecq, entre otros puntos, están sufriendo importantes cortes de luz desde la noche del miércoles. Desde Endesa comunican que Andalucía sigue en alerta por lluvia y viento, y que la situación es "más complicada en Almería y en la provincia de Cádiz".

Por ello, la compañía mantiene el Plan Operativo de Emergencia desde el martes y los técnicos están intentando arreglar los daños ocasionados en las líneas, siempre garantizando la seguridad de los empleados "porque seguimos con rachas de viento de más de 100 Km/h".

Un operario trabaja en la línea Jerez-Ebro, dañada por las fuertes rachas de viento.

Una de las líneas que se ha visto afectada es la línea Jerez de la Frontera-Ebro, donde los técnicos llevan trabajando desde esta noche. La dificultad de acceso y los vientos suponen un problema a la hora de realizar los trabajos. Esta línea afectada se está reparando, "pero los clientes tienen suministro por líneas alternativas. Hay pequeñas incidencias en puntos donde hay difícil acceso, pero que se está trabajando en ellas".

Además de los establecimientos y viviendas, muchos semáforos también están apagados, precisando agentes de la Policía en puntos concretos para la regulación del tráfico. Uno de los empresarios afectado lamenta que "las pérdidas son irrecuperables. De venta todos los días hacemos unos 500 euros en desayunos, los sueldos de camareros, seguros sociales, las neveras que están llenas de productos y no sabemos cuánto se echará a perder. Estamos totalmente incomunicados y sin alarma, porque no hay luz. Todos los vecinos y comercios de la calle estamos igual. Los operarios de Ametel que están trabajando en la zona nos dicen que no tienen hora porque es una avería bajo tierra y no saben cuándo nos darán luz. Ahora debemos evaluar todos los daños, pero la pérdida es bastante importante".

El Instituto Padre Luis Coloma se está viendo afectado por los cortes de suministro. Desde la dirección del centro han enviado un comunicado a los padres de los alumnos subrayando que "estamos intentando que todo transcurra con normalidad. La primera hora no había luz natural, pero ya sí. Como dijo Malala, una niña premio Nobel de la Paz: 'Un niño, un profesor, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo'. No se necesita más para dar clase. Además, seguimos con las pizarras de toda la vida. Ustedes son libres de traer o no traer a sus hijos, o de recogerlos, pero es seguro que aquí van a estar atendidos. Quizás ayer fueron peores circunstancias. Gracias por la colaboración".

A primera hora de este jueves, se han visto equipos de trabajadores en distintos puntos y según trasladan los vecinos, "lo que nos dicen es que es algo gordo y va para horas".