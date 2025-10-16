Inaugurada la muestra Paleta de Colores que organiza la Hermandad de los Judíos

La Hermandad de los Judíos de San Mateo inauguró en la tarde de este jueves la trigésimo cuarta edición de la muestra de pintura y escultura Paleta de Colores, que una vez más se ha instalado en los Claustros de Santo Domingo.

El acto, presentado por Adrián Zurera, ha contado con la madrina de honor de la muestra a María Luisa C. de Azcárate, del Hotel Casa Palacio de Maria Luisa, y la presencia de la alcaldesa, María José García-Pelayo, el hermano mayor de la corporación del Martes Santo, Carlos Rivero, y el impulsor de esta muestra, Santiago Zurita.

En esta trigésimo cuarta edición se exponen cerca de 100 cuadros y 11 esculturas, reflejo del gran talento y la diversidad artística de los participantes. La Hermandad del Desconsuelo ha querido agradecer la colaboración de todas las instituciones, artistas y asistentes que hacen posible esta cita con el arte y la cultura jerezana.

La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 15 de noviembre y podrá visitarse de martes a sábados en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas (martes a viernes), de 10 a 13.45 horas los sábados.