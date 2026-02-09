Los baños árabes Hammam Andalusí de Jerez esperan reabrir "lo antes posible" tras el incendio

Detalle de uno de los puntos de luz de los baños árabes Hammam Andalusí de Jerez

La gerencia de los baños árabes Hammam Andalusí, ubicados en la calle Salvador del centro histórico de Jerez, está a la espera del perito para que evalúe los daños registrados tras el incendio del pasado fin de semana y poder reabrir las instalaciones al público "lo antes posible".

"Una vez que el técnico se persone y haga el peritaje de los daños, podremos arreglar los desperfectos, como el cuadro eléctrico, la recepción y una sala office", explica la gerente del negocio, que confirma que los baños no han sufrido daños".

El incendio se originó por causas que, aún se desconocen, a primera hora de la mañana del pasado viernes. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación del parque de bomberos de Jerez del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) a las siete horas tras una llamada al servicio de emergencias.

Los dueños de los baños árabes Hammam Andalus han querido felicitar, en su página oficial de Facebook, la labor de los efectivos del parque de Jerez "por su pronta actuación y su entrega".

Además, hasta la calle Salvador, cerca de la plaza del Arroyo, acudieron agentes de la Policía Local de Jerez.

Como destacaban los propietarios del establecimiento, este infortunio "nos impide desarrollar nuestra actividad con normalidad. Afortunadamente, los daños se han producido en una zona pequeña, pero para poder apagar el fuego ha sido necesario cortar el suministro de agua y luz, por lo que ahora será necesario realizar una limpieza completa y renovación de las instalaciones".

Desde el equipo de Hammam Andalusí "queremos daros las gracias a todas aquellas personas que nos habéis transmitido vuestros mejores deseos en estos momentos tan difíciles y, en especial, a nuestros queridos vecinos David, Noelia, Raúl y Verónica por su celeridad, buena fe y el cariño depositado en nosotros en estas circunstancias, así como al Cuerpo de Bomberos de Jerez de la Frontera por su pronta actuación y su entrega.

Por último, al dirección de los baños árabes destaca que "nuestro objetivo ahora es claro: resurgir para poder disfrutar de vosotros en nuestros baños lo antes posible".