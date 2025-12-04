Incendio en un cuarto de contadores de un complejo residencial en la calle San Blas de Jerez

Bomberos del parque de Jerez han intervenido este jueves por la mañana en un incendio registrado en la calle San Blas. Tal como ha informado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, el fuego se ha localizado en el cuarto de centralización de contadores del complejo residencial en la zona del barrio San Mateo.

A su llegada, los bomberos han procedido a la extinción y posterior ventilación de la instalación afectada. Según han detallado, el fuego ha afectado al cuadro de contadores y al acceso al complejo debido al humo y la alta temperatura.

Además, se han visto afectados por humo otros cuartos técnicos (concretamente el de contadores de agua y telecomunicaciones), así como varias viviendas y los pasillos. No obstante, no se han registrado daños personales.

En el lugar del incendio han estado también presentes agentes de Policía Local y diez bomberos. Hasta la calle San Blas se han desplazado cinco vehículos del parque de Jerez: una autobomba urbana pesada (U-40), una autobomba rural pesada (R-32), una autobomba urbana ligera (P-53), y vehículos de mando (M-42 y M-51).