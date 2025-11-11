Incendio en una nave en construcción junto a la avenida Rey Juan Carlos I de Jerez
El 061 atiende a un operario por inhalación de humos
Vídeo | Retenciones en la rotonda del Burger King junto a la avenida de La Pepa tras un accidente entre un camión y un coche
Efectivos del parque de bomberos de Jerez han acudido este martes a un aviso junto a la avenida Rey Juan Carlos I. En concreto,en torno a las 14.20 horas, los efectivos han intervenido en un incendio en una nave en construcción anexa a las dependencias a una fábrica cárnica.
A su llegada, los bomberos observan que está ardiendo el poliuretano proyectado en el techo de la nave. Por ello, proceden a la extinción y, posteriormente, a la ventilación forzada, tanto del espacio afectado como de otras dependencias alcanzadas por el humo.
El personal ya había evacuado la fábrica a la llegada de los efectivos. Aun así, un operario necesitó ser atendido en el lugar por los servicios sanitarios del 061 debido a la inhalación de humos.
Hasta lugar acudieron once bomberos en cinco vehículos: autobomba urbana pesada (U-40), autobomba rural pesada (R-32), autobomba urbana ligera (P-53), autoescala (E-19) y vehículo de mando (M-51). Además, colaboraron agentes de Policía Local y Policía Nacional de Jerez.
También te puede interesar
Lo último
CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Jabugo
En noviembre, el municipio onubense une a la incomparable belleza de sus caminos y senderos una completa programación de actividades, donde destacan el Encuentro Naconal del Ibérico y las I Jornadas Prehistóricas