Incendio en una nave en construcción junto a la avenida Rey Juan Carlos I de Jerez

Un camión de bomberos de Jerez en el lugar del incendio, este mediodía.

Efectivos del parque de bomberos de Jerez han acudido este martes a un aviso junto a la avenida Rey Juan Carlos I. En concreto,en torno a las 14.20 horas, los efectivos han intervenido en un incendio en una nave en construcción anexa a las dependencias a una fábrica cárnica.

A su llegada, los bomberos observan que está ardiendo el poliuretano proyectado en el techo de la nave. Por ello, proceden a la extinción y, posteriormente, a la ventilación forzada, tanto del espacio afectado como de otras dependencias alcanzadas por el humo.

El personal ya había evacuado la fábrica a la llegada de los efectivos. Aun así, un operario necesitó ser atendido en el lugar por los servicios sanitarios del 061 debido a la inhalación de humos.

Hasta lugar acudieron once bomberos en cinco vehículos: autobomba urbana pesada (U-40), autobomba rural pesada (R-32), autobomba urbana ligera (P-53), autoescala (E-19) y vehículo de mando (M-51). Además, colaboraron agentes de Policía Local y Policía Nacional de Jerez.