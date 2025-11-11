Incendio en una nave en construcción junto a la avenida Rey Juan Carlos I de Jerez

El 061 atiende a un operario por inhalación de humos

Vídeo | Retenciones en la rotonda del Burger King junto a la avenida de La Pepa tras un accidente entre un camión y un coche

Un camión de bomberos de Jerez en el lugar del incendio, este mediodía.
Un camión de bomberos de Jerez en el lugar del incendio, este mediodía.

Efectivos del parque de bomberos de Jerez han acudido este martes a un aviso junto a la avenida Rey Juan Carlos I. En concreto,en torno a las 14.20 horas, los efectivos han intervenido en un incendio en una nave en construcción anexa a las dependencias a una fábrica cárnica.

A su llegada, los bomberos observan que está ardiendo el poliuretano proyectado en el techo de la nave. Por ello, proceden a la extinción y, posteriormente, a la ventilación forzada, tanto del espacio afectado como de otras dependencias alcanzadas por el humo.

El personal ya había evacuado la fábrica a la llegada de los efectivos. Aun así, un operario necesitó ser atendido en el lugar por los servicios sanitarios del 061 debido a la inhalación de humos.

Hasta lugar acudieron once bomberos en cinco vehículos: autobomba urbana pesada (U-40), autobomba rural pesada (R-32), autobomba urbana ligera (P-53), autoescala (E-19) y vehículo de mando (M-51). Además, colaboraron agentes de Policía Local y Policía Nacional de Jerez.

