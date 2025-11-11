Retenciones en la rotonda del Burguer King tras un accidente entre un camión y un coche

Una accidente entre un camión y un coche ha causado retenciones sobre las siete de la mañana en la rotonda de la 'Libertad de expresión', ubicada junto a al Burger King de Hipercor.

El impacto se ha producido cuando el camión iba a salir en dirección a la avenida de La Pepa. La parte delantera del coche ha quedado bajo el remolque. Pese a lo aparatoso del accidente, no ha habido daños personales graves.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado varias dotaciones de la Policía Local que han restaurado la circulación en poco tiempo, pese a las retenciones iniciales debido a la desviación del tráfico.