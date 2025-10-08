Incendio en una nave en Estella del Marqués

El fuego se produjo en un inmueble de la calle La Hijuela

Cosechadora quemada en el incendio de una nave en Estella.
Cosechadora quemada en el incendio de una nave en Estella.

Arde una cosechadora con enseres en una nave abandonada en Estella. Los Bomberos acudieron casi a las once de la noche a la ELA ante el aviso de fuego en una nave en la calle La Hijuela, prolongándose los trabajos de extinción hasta las doce y media de la noche. No hubo que lamentar daños personales y hasta el lugar se desplazaron nueve efectivos con cuatro vehículos.

