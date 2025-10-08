Incendio en una nave en Estella del Marqués

Arde una cosechadora con enseres en una nave abandonada en Estella. Los Bomberos acudieron casi a las once de la noche a la ELA ante el aviso de fuego en una nave en la calle La Hijuela, prolongándose los trabajos de extinción hasta las doce y media de la noche. No hubo que lamentar daños personales y hasta el lugar se desplazaron nueve efectivos con cuatro vehículos.