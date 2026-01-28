El servicio de emergencias de Andalucía pide extremar la precaución ante la borrasca Kristin y crecidas como las del río Guadalete

El viento volverá ser excesivamente fuerte en Jerez de la Frontera y su campiña, en aviso naranja por rachas de hasta 90 km/h

Jerez de la Frontera y su campiña, tras el azote de lluvia y viento que dejó ayer la borrasca Joseph, vive este miércoles 28 pendiente de los efectos que pueda causar Kristin, que con un aviso naranja en el oeste de Andalucía y toda la provincia de Cádiz ya ha dejado esta madrugada rachas máximas de 82 kilómetros por hora, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología anotados en su estación del Aeropuerto de Jerez y publicados en su página web.

Ante esta situación de fuerte viento de componente oeste, que se extenderá, al menos, hasta las 14:00 horas de la tarde cuando finalice el aviso naranja en Jerez y ante la crecida del río Guadalete por las persistentes e intensas lluvias registradas últimamente, el servicio de emergencias 112 de Andalucía ha mandado un mensaje de alerta a la población con los siguientes requerimientos:

--Extremar la precaución ante el paso de la Borrasca Kristin por Andalucía.

-Alejarse de las orillas y cauces de ríos, barrancos, torrentes y puentes.

-No atravesar zonas inundadas o con acumulación de agua ya que puedes perder el control del vehículo.

-Evitar desplazamientos innecesarios por carretera.

-Si debe hacerlo, infórmese del estado de las vías, reduzca la veloccidad y manténga la distancia de seguridad.

-Aplace las actividades deportivas al aire libre, sobreto de montaña o de riesgo.

-Retira los objetos de su domicilio que puedan caer a la calle.

-No toque cables o postes eléctricos.

-Aléjese de cornisas, muros y árboles.

De momento, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ya ha suspendido las clases previstas hoy en quince municipios de la provincia de Cádiz ante las adversas condiciones meteorológicas que se viven ya en este miércoles 28 de enero.

Además hay varias carreteras de la red provincia de Cádiz afectadas por anegación de agua y presencia de obstáculos en la vía, esta es la relación de las mismas.

Mientras, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha querido envíar un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos ante los envites de estas dos últimas borrascas sobre la ciudad: "Estamos alertados 24 horas y trabajando a pie de calle"

Fuerte temporal de viento y lluvia en toda Andalucía

La Aemet) prevé para este miércoles en Andalucía cielos muy nubosos o cubiertos con lluvias localmente fuertes y vientos fuertes o muy fuertes, con rachas muy fuertes en toda la comunidad, sin descartar que sean localmente huracanadas (120 km/h) en el tercio oriental, con aviso rojo en la provincia de Almería, por viento y fenómenos costeros, y naranja en las restantes.

La cota de nieve estará fijada en torno a los 1.200-1.400 metros en el tercio oriental al principio, ascendiendo rápidamente y las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, con máximas en ascenso.

Se prevén heladas débiles en las sierras orientales y vientos de componente oeste, moderados a fuertes en el interior y fuertes, con intervalos muy fuertes, en los litorales y cotas altas, con rachas muy fuertes generalizadas en toda la comunidad, sin descartar que sean localmente huracanadas (120 km/h )en el tercio oriental.

Para mañana jueves se anuncian cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas generalizadas, que serán localmente fuertes y persistentes, más intensas en las sierras Béticas, y débiles y menos probables en el extremo oriental, temperaturas mínimas en ascenso generalizado, localmente notable, máximas en ascenso en el tercio oriental y vientos de componente oeste, moderados en el interior y moderados a fuertes en los litorales y cotas altas, con rachas ocasionalmente muy fuertes.