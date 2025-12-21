El indulto del pavo: humor y tradición se dan la mano en el teatro navideño de Torrecera

Los niños del CEIP Torrecera han representado, un año más, su tradicional obra de teatro navideña, a cargo de la delegada de Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Torrecera, Juana María Villanueva Vidal. La obra, escrita por la propia Juana María junto a su prima Rocío García Vidal, rinde homenaje al calor de los abuelos, aquellos que llegaron a este núcleo rural con las manos vacías pero que, con mucho esfuerzo y amor, construyeron “lo que somos hoy, un pueblo trabajador, familiar, con tradiciones, arte y numerosos recuerdos bonitos guardados en nuestra memoria”.

La obra “nos hace recordar aquellos días de Navidad donde las familias se reunían para matar el pavo, que habían engordado durante todo el año. En este caso el pavo, cuando se entera de que lo van a matar decide escaparse”. Por ello, “todos los vecinos de pueblo entran en escena para dar una posible solución, dándole un toque de humor a la obra. El pavo pide, por favor, un poco de humildad que solo quería compañía y pasar unas navidades tranquilas”.

Al final de la obra, “entre todos deciden que el pavo merece ser indultado”. Tal como detallan desde la organización, “la obra, a pesar de ser una escena de los años noventa ha llegado tanto a niños como a mayores, por lo que han conseguido un año más darle una oportunidad de triunfo a estos pequeños actores”.