Los ingresos por habitación disponible subieron en Jerez en octubre un 22,38% más que en 2024

El índice de precios hoteleros de la provincia de Cádiz se situó en octubre de 2025 en los 124,30 euros, un 7,55% más respecto al mismo mes del año anterior, unos datos que no obstante colocan a la provincia en la séptima posición andaluza, superando únicamente a Jaén, y más de 20 euros por debajo de la media de la comunidad autónoma, fijada en 146,46 euros.

Según datos provisionales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press, los ingresos por habitación disponible (RevPAR) --principal indicador de la rentabilidad hotelera-- ha experimentado un aumento en octubre respecto al mismo mes de 2024, al situarse en una tasa interanual un 11,61% más elevado, con un ingreso por habitación disponible de 64,78 euros. En este caso, la provincia sube tres puestos, y se coloca en cuarta posición en el ranking andaluz.

En cuanto a la tarifa media diaria de las habitaciones de hoteles gaditanos, ésta se fijó en 97,54 euros, bajando un puesto en esta categoría respecto a la anterior y situándose como la quinta a nivel andaluz en cuanto a rentabilidad del sector hotelero.

Por puntos turísticos, Cádiz capital aparece en la posición número nueve del ranking andaluz en la medida de ingresos la tarifa media diaria, en concreto, con 111,07 euros en esta categoría, un 4,20% menos que en 2024.

Chiclana también forma parte de este ranking con 107,40 euros, un 4,29% más que en octubre del año pasado. Mejores datos registra Chipiona en esta categoría, con 104,66 euros y un aumento del 25,40% en su tasa interanual.

En lo que respecta a los ingresos por habitación disponible de los puntos turísticos, Chiclana lidera el ranking de municipios gaditanos en la lista andaluza, situándose en este caso en la octava posición con 89,07 euros, un 14,13% más que en octubre de 2024. La siguiente localidad es Cádiz capital, con 84,99 euros, un descenso del 2,71% en su tasa interanual.

Jerez, con 70,16 euros, también aparece en esta lista, registrando un significativo aumento del 22,38% en esta categoría en octubre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior. Algo similar le sucede a Conil, que con un 30,93% más respecto a 2024, se sitúa en octubre en 65,48 euros.

Por zonas turísticas de Andalucía, la Costa de la Luz de Cádiz ha registrado en enero unos ingresos por habitación disponible de 67,31 euros, la segunda más alta de la comunidad autónoma, con un aumento del 12,07% en su tasa interanual, aunque lejos de los 109,86 euros de la Costa del Sol en Málaga.

En cuanto a la tarifa media diaria, esta zona ha registrado un coste de 99,86 euros, con un descenso del 6,18% respecto al mismo mes de 2024, unos datos que no obstante la sitúan en la segunda posición a nivel andaluz, superada de nuevo por la Costa del Sol de Málaga.