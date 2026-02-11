El inicio de la poda y replantación de viñas en el Marco de Jerez sufre retrasos por las borrascas

El sector del vino del Marco de Jerez también ha sufrido las consecuencias de las últimas borrascas, con deslizamientos de tierra en viñas con pendiente y con viticultores que no han podido empezar aún a replantar ni podar porque la entrada en sus campos ha sido inviable debido a la acumulación de agua en algunas de ellas.

De esta manera lo ha contado a Europa Press el presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, César Saldaña, quien no se ha atrevido a aventurar cómo se desarrollará la vendimia de este próximo verano al ser aún pronto para dar una estimación.

César Saldaña ha hecho hincapié en la situación de los viticultores que no han podido acceder a sus viñas para replantar "obligatoriamente ya para conservar sus derechos" este año, señalando que se ha pedido a la Consejería de Agricultura de la Junta que prorroge al año que viene esta autorización para aquellos que no han podido hacerlo como consecuencia de las borrascas.

El presidente del Consejo Regulador ha explicado que en la comarca "suele llover" en invierno y la primavera porque "la tierra se tiene que empapar", argumentando que "la albariza tiene una capacidad receptiva de la húmedad muy grande" y es beneficiosa para la maduración de la uva. No obstante, ha señalado que "tampoco es normal que lleguemos a esta altura del año agrícola prácticamente con lo que llueve en todo el año".

Como ha advertido, "el año pasado fue un año húmedo" por lo que "llega un momento en que hay viñas que no pueden ya absorber más agua". Es por eso que ha esperado que las lluvias dejen de caer y el verano no sea "extremadamente seco", como ocurrió en 2025 con las olas de calor que se registraron y que perjudicó a la vendimia al recogerse en torno a un 40% menos que el año anterior.

A pesar de esto, ha defendido que "quedan muchos meses por delante" y "cualquiera sabe la cosecha que vamos a tener" como para dar una estimación para la campaña de 2026, aunque reconociendo que los daños en este sector no han estado a priori al nivel de otros cultivos de la zona, que han quedado prácticamente bajo el agua.