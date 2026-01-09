Ya se puede inscribir en la bolsa de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio de Jerez

El Ayuntamiento informa de la apertura hasta el 15 de enero del plazo para presentar solicitudes de inscripción en la bolsa de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Tras la celebración por parte de Comujesa de la comisión de bolsa el pasado día 22 de diciembre, se acuerda proceder a la actualización y baremación de la misma, en todas sus categorías, estableciéndose como corte de méritos el 31 de diciembre de 2025.

La entrega de solicitudes se puede realizar tanto a través del formulario web ubicado en www.comujesa.es , como vía mail en bolsaempleo@comujesa.es , o presencialmente en horario de 9 a 14 horas en la sede de la empresa municipal, ubicada en la primera planta de la Estación de Autobuses, en la Plaza de la Estación.

Toda la información sobre este procedimiento y documentación anexa puede consultarse en www.comujesa.es .