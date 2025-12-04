Instalan pilonas en la calle Doña Blanca de Jerez tras el grave robo en una joyería

Llegan tarde, pero el Ayuntamiento de Jerez ya ha dado luz verde a la instalación de pilonas en el acceso a la calle Doña Blanca. La colocación se ha iniciado este jueves tras el grave robo que sufrió la madrugada del lunes la joyería SuperJoya. Se realizó mediante el método del alunizaje, es decir, estrellando un coche contra la entrada del negocio.

Los propietarios lamentaron que, pese al buen funcionamiento de las alarmas y la rápida actuación policial, no se pudo evitar debido a la ausencia de pivotes o algún obstáculo en esta vía. Tal como explicaron en declaraciones a Diario de Jerez, desde el Ayuntamiento le había denegado la petición de un bolardo para proteger su negocio hace alrededor de un año, debido a que se encuentra en una zona de adoquines y no autorizaban su perforación. Una petición que habían realizado, además, por recomendación policial.

Igualmente, desde la asociación de comerciantes también habían pedido hace años la instalación de pilonas en los accesos a Doña Blanca, donde habitualmente se meten por error vehículos, sin que hasta ahora hubieran tenido una respuesta favorable.

Pese a las negativas anteriores, los operarios trabajan este jueves en la instalación de varios pivotes metálicos a la altura de la salida del parking subterráneo que se encuentra junto al Carrefour Market.