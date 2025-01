Transmisores de formas de la Catedral de Sevilla

Desde los años noventa del siglo pasado, las investigaciones sobre la Catedral de Sevilla vienen retrasando su inicio constructivo en más de treinta años. Esta conclusión afecta a la interpretación de toda la arquitectura levantada en su arzobispado entre 1400 y 1430, pues tradicionalmente se ha presupuesto una primacía de Sevilla en el sistema de trabajo de cantería de su región. Es decir, si antiguamente se pensaba que la Catedral de Sevilla había emprendido su obra en 1401, otras construcciones de cierto avance técnico con fechas posteriores a 1401 debían de estar en relación con aquella. Ahora, sin embargo, al retrasar la cronología de la catedral al año 1433, esas otras construcciones de su reino han quedado 'huérfanas' de un hipotético modelo que las inspirase.

David Caramazana, en la mezquita del Alcázar de Jerez.

El investigador jerezano David Caramazana ha publicado un destacado artículo científico en Trocadero. Revista del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte de la UCA, en el que afirma que un "nutrido componente de maestros canteros procedentes de la actual provincia de Cádiz (o de ciudades próximas, como Lebrija) trabajaron en Sevilla y no al revés, entre 1400 y 1430. Si bien esta conclusión no es algo absolutamente novedoso (desde el año 1994, el profesor Rafael Manzano Martos ha apuntado en sus conferencias que el conocimiento técnico en arquitectura pétrea procede de los talleres jerezanos y portuenses), hasta ahora no se había conectado esta dinámica constructiva. De hecho, se dibuja algo más el perfil biográfico de uno de los primeros maestros de la catedral de Sevilla, Pedro García de Sanlúcar, presumiblemente nacido en la localidad que acompaña a su primer apellido", señala el autor de '¿Centro y periferia? El contexto constructivo de la antigua archidiócesis de Sevilla a través de talleres, obras y canteras entre 1400 y 1430'.

De esta manera, el estudio se centra precisamente en examinar detenidamente si Sevilla, antes de 1430, ejerció liderazgo en la arquitectura pétrea de su entorno próximo, o si, por el contrario, fueron otras ciudades las que llevaron a cabo empresas constructivas en piedra de interés y anteriores al inicio constructivo de la Catedral de Sevilla. "Es decir, hasta ahora se pensaba que Sevilla dirigía la obra de arquitectura en toda su región y que eran los maestros sevillanos en sus talleres los que iban a otras ciudades a hacer arquitectura. Ahora por fin se conecta la trayectoria de varios maestros canteros que dirigían talleres en la provincia de Cádiz y que llegaron a colaborar de manera decisiva en Sevilla y su catedral", explica Caramazana.

Para ello, "el trabajo analiza los talleres y las obras mejor documentadas entre estas fechas en diversas ciudades del antiguo arzobispado hispalense: Jerez de la Frontera, Lebrija o Sanlúcar de Barrameda, y las contrasta con las construcciones realizadas en la propia Sevilla y otras zonas rurales de su entorno. Aquí desfilan la Cartuja de las Cuevas de Sevilla, la Capilla de la Jura de San Juan de los Caballeros de Jerez o la torre del Homenaje del Castillo de Utrera", desgrana Caramazana.

El investigador destaca que es "apropiado conceder a los canteros procedentes de las zonas de extracción pétrea el papel de transmisores de las formas, pues se documentan trabajando en el inicio de la Magna Hispalensis, construida en su origen esencialmente con piedra procedente de la sierra de San Cristóbal en El Puerto de Santa María". Entre estos maestros, el autor ha podido perfilar la biografía del jerezano Diego Fernández, maestro constructor de obras como la Capilla de la Jura de Jerez (1404) y contratado junto al arquitecto Jehan Ysambart durante el inicio del nuevo proyecto de la Catedral de Sevilla en 1433. A esta nómina se incluye el taller de los García, con residencia en Jerez, pero con diversos canteros documentados al inicio de la obra catedralicia sevillana; así como otros canteros, como Juan Rodríguez de Lebrija, que bien pudo ser conocido por trabajos en la propia Lebrija y, una vía todavía por explorar, estar en conexión con la saga de los Rodríguez, afincados entre Jerez y El Puerto.

'¿Centro y periferia? El contexto constructivo de la antigua archidiócesis de Sevilla a través de talleres, obras y canteras entre 1400 y 1430' se enmarca en la tesis doctoral 'Urbanismo en Jerez de la Frontera bajo el poder de los Habsburgo (1516-1598)', cuyo primer capítulo aborda los precedentes al siglo XVI. "Sin embargo, -añade- el origen de este estudio se remonta a los meses que van de enero de 2017 a junio de 2018, cuando presenté mi Trabajo Final de Máster en la Universidad Complutense de Madrid: 'La promoción artística de los arzobispos de Sevilla durante la primera mitad del siglo XV', trabajo inédito que ha dado hasta el momento cuatro publicaciones, siendo la última esta de Trocadero".