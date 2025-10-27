Investigan la autoría de las crueles notas del IES Romero Vargas de Jerez: “Queremos que todo el alumnado se sienta seguro”

Este lunes, 27 de octubre, pasados apenas cinco días desde que se diera a conocer en redes sociales el presunto caso de acoso escolar de una alumna del IES Romero Vargas de Jerez, la comunidad educativa del centro retoma su actividad a primera hora como todas las semanas.

Alumnado de Bachillerato plantean varios interrogantes sobre todo lo ocurrido. “Han expulsado a los autores de un audio publicado en Instagram, pero no a los que escribieron las notas de las fotos que compartimos en las redes sociales y no sabemos qué ha pasado”.

Algunos alumnos, alumnas y madres afirman que se sumarán a la manifestación convocada este martes a las 17 horas en la plaza del Arenal bajo el lema 'Unámonos contra el acoso. No te quedes a un lado. Ponte de pie. Haz que tu escuela sea un lugar sin acoso'. Se trata de una iniciativa que partió del IES Asta Regia en colaboración con la Flampa a la que se han adherido institutos y centros de Primaria, y que se había convocado con anterioridad a lo sucedido en el IES Romero Vargas. Lo hacen por iniciativa propia y tras ver frustrada una manifestación espontánea en el centro el pasado viernes, 24 de octubre.

La dirección del IES Romero Vargas ha atendido a primera hora de este lunes a Diario de Jerez. En este encuentro ha querido despejar cualquier atisbo de duda sobre la apertura del protocolo. “Se abrió el lunes 20 por la tarde. En todo momento hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para poner fin al problema y proteger a la alumna afectada abriendo también el protocolo de prevención de suicidio”.

Entrada del IES Romero Vargas de Jerez, este lunes a primera hora. / Miguel Ángel González

Desde el centro aclaran que, el alumnado autor de un audio humillante para la compañera compartido en redes ha sido expulsado. “Pidieron perdón y están arrepentidos. Se dieron cuenta de que se habían equivocado”. Sin embargo, el equipo directivo no ha podido tomar ninguna medida contra el autor o autores de las crueles notas difundidas en redes que, al parecer, recibió la víctima con mensajes como “Móntate un Sandra, calva”, “Ve con cuidado, mi bald”, “Mátate, puta y calva”. Asegura que durante cuatro días han intentado averiguar quién las escribió y, hasta ahora, no han podido descubrirlo, de modo que, por ello no pueden tomar ninguna medida disciplinaria de momento.

Desde dirección, dicen, están trabajando de forma incesante para recuperar la normalidad. Desean que la alumna pueda continuar con el desarrollo curricular y en buenas condiciones de salud. Recuerdan que se aplicó el protocolo de prevención del suicidio y conductas autolíticas, de modo que estará atendida en todo momento. Por otro lado, velarán también por la buena convivencia y la seguridad de todo el alumnado para evitar represalias ni enfrentamientos futuros. “Queremos que todo el alumnado se sienta seguro y que las familias no lo pasen mal”.

Investigación en curso

El pasado miércoles, 22 de octubre, la familia presentó una denuncia en la Policía Nacional. El grupo UFAM de Menores ha abierto diligencias para investigar “todos los extremos del caso, incluidas las notas”. Una vez finalizado el atestado, trasladará el informe sobre lo ocurrido a la Fiscalía de Menores, “al ser menores la presunta víctima y los presuntos autores”, tal y como confirma la portavocía de la Policía Nacional a Diario de Jerez.