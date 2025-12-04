El tenor jerezano Ismael Jordi: "Werther ha venido para quedarse"

La mejor guinda para 25 años de carrera. El tenor jerezano Ismael Jordi acaba de regresar a su tierra tras el rotundo éxito de su debut en Vigo y en Málaga en la ópera 'Werther' de Massenet (Viena, 1892), basada en la novela epistolar de Goethe. "Fue una ópera emblemática de mi maestro, Alfredo Kraus, y yo, por respeto, he esperado a debutarla hasta ahora. He considerado que ahora era el momento. Me la ofrecieron cantar y dije que sí. Ha venido mucha crítica y sabía que había mucha expectación", cuenta el cantante, que ha cantado este papel en versión semi concierto en el Teatro Afundación de Vigo y con producción en el Teatro Cervantes de Málaga.

Un debut que ha contado con excelentes críticas: "Desde la primera nota, Ismael Jordi destila elegancia, con una línea de canto preciosista, generosa en medias voces y el juego de intensidades; el suyo es un Werther melancólico y apasionado, pero sin caer en manierismos —vicio que el tenor se ha cuidado en esquivar—, de estilo plenamente afrancesado, sin la entrega y el arrebato de otras lecturas que se han hecho del personaje". (Ópera Actual, sobre su actuación en Vigo).

"En el Teatro Cervantes de Málaga se confirmó la madurez artística de Ismael Jordi, que ya venía avisando desde el concierto de Vigo hace unos días con la misma obra. Jordi ha sabido reflejar el dolor de Goethe destilado en notas musicales. En Málaga ha superado la técnica para adentrarse en el terreno de la pura emoción. Ha ensanchado el instrumento, ganando en cuerpo y proyección, pero -y esto es crucial- sin sacrificar ni un ápice de esa elegancia aristocrática que es su sello". (Beckmesser, sobre su debut en Málaga).

Puesta en escena de 'Werther'. / Carlos Díaz.

"Es un papelón, ya no sólo vocalmente, sino el personaje también. Complejo, que al final se suicida... Es el título que me faltaba y me ha hecho muchísima ilusión. La verdad es que vengo muy contento y se han abierto muchas puertas para interpretarlo en el futuro. Yo creo que ha venido para quedarse", asegura Jordi.

Antes, en el mes de octubre, Ismael Jordi pasó por el Campoamor de Oviedo para interpretar 'Roméo et Juliette', una antesala a los Premios Princesa de Asturias "que me hizo mucha ilusión y que volveré a cantar en el Teatro Real en mayo y en junio, y en La Monnaie en Bruselas". Y a Oviedo volverá a cantar en una gala extraordinaria en junto a Plácido Domingo, Sabina Puértolas, Óliver Díaz y la Oviedo Filarmonía (OFIL), el 10 de enero de 2026, en el Auditorio Príncipe Felipe.

Lo próximo será el 11 de diciembre, en el Alcázar de Sevilla, en un ciclo de lírica, en el que cantan también Ainhoa Arteta y Juan Jesús Rodríguez. Y el 15 de diciembre actuará en la gala 'Así canta nuestra tierra en Navidad' en el Maestranza de Sevilla, organizada por la Fundación Cajasol, a beneficio de la Fundación Alalá. Asimismo, cantará 'Marina' en el Maestranza, en marzo, junto a Sabina Puértolas.

Asimismo, Ismael Jordi estará presente en la próxima edición estival de Tío Pepe Festival, junto a Sabina Puértolas y Óliver Díaz en 'Una noche de zarzuela'. Antes, el 11 de abril, ofrecerá un concierto en el Teatro Villamarta de Jerez.