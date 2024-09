IU denuncia que los alumnos del colegio Tartessos tendrán que desplazarse hasta el de Montealegre para hacer uso del comedor

Izquierda Unida ha lanzado un comunicado en el que apunta que ya "advirtió a principios de septiembre, que la mala planificación del Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía para el inicio del curso escolar en los colegios de educación infantil Tartessos y Antonio de Nebrija de Jerez hacía peligrar dicho inicio de los escolares con total normalidad, como consecuencia de las obras en ambos centros educativos".

A una semana empezado el curso escolar, la formación asegura que se han "consumado los hechos en el CEIP Tartessos: sus alumnos y alumnas usuarias del servicio de comedor no podrán usarlo porque las obras en el aula del comedor no han finalizado, pese a que tendrían que haberlo hecho para que este servicio empezase a funcionar con normalidad a partir del 17 de septiembre. La alternativa que tendrán estos alumnos y alumnas será hacer uso del aula de mediodía -que no incluye servicio de comedor- o bien desplazarse hasta el comedor del CEIP Montealegre, con todo lo que ello conlleva. El servicio de comedor en los centros educativos es primordial y fundamental para la conciliación laboral de las familias, por tanto la alteración en su funcionamiento perjudica a cientos de familias de este colegio de educación infantil".

Para Izquierda Unida, “no es de recibo que desde el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía aseguren que con los circuitos seguros no existe ningún tipo de problemas en estos centros”, cuando es evidente que hay un "perjuicio directo tanto a los familiares como a la comunidad educativa ya que el centro no está pudiendo ofrecer con normalidad los servicios educativos y auxiliares en su totalidad".

En este sentido, Raúl Ruiz-Berdejo, concejal de IU en el Grupo Municipal La Confluencia, considera “una vergüenza que los alumnos y las alumnas del Tartessos y el Antonio de Nebrija tengan que ir atravesando circuitos seguros, mientras los andamios siguen en esos centros. Pero el colmo de los colmos es ya que los alumnos y las alumnas del Tartessos tengan que ser derivados al CEIP Montealegre para usar el servicio de comedor por la sencilla razón de que se han cogido los dedos con unas obras y una mala planificación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez.

Asegura Ruiz-Berdejo que “ya lo advertimos en su momento y los hechos no dejan de darnos la razón y los primeros damnificados y perjudicados son los alumnos y las alumnas, que no pueden iniciar sus clases en condiciones normales, pero también las familias que ven alterados sus planes que tienen que desplazarse a otro centro para recogerlos del comedor”.