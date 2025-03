IU exige al gobierno de García-Pelayo que responda a la familia de La Constancia a la que se le cayó el techo de la vivienda

Izquierda Unida exige "al gobierno local del PP de María José García-Pelayo que actúe de manera urgente para socorrer y proteger a la familia, con dos menores a cargo, a la que se le cayó el techo de la vivienda que tienen alquilada en la barriada de La Constancia el pasado 8 de noviembre de 2024". Raúl Ruiz-Berdejo, concejal de Izquierda Unida en el Grupo Municipal La Confluencia en el Ayuntamiento de Jerez, tras visitar la vivienda y conocer directamente la problemática, advierte al gobierno del PP que “esta familia no puede permanecer ni un segundo más en esa casa porque están corriendo un serio peligro y el Ayuntamiento está en la obligación de dar una respuesta urgente que proteja la seguridad y la vida de esa familia, con dos menores. Es indecente e indigno el calvario que están pasando desde hace cinco meses, ante un Ayuntamiento que no está a la altura y no ofrece soluciones dignas”.

Izquierda Unida considera "intolerable que Daniel y su familia no puedan abandonar una casa que no es habitable desde hace cinco meses, cuyo propietario y cuya comunidad no tenían seguro, porque, además de la campaña de desprestigio al honor de esta familia por parte del propietario de la vivienda, los alquileres tienen unos precios no aptos para las familias trabajadoras”.

Pero, además, para IU es "incomprensible que el gobierno local del PP haya repartido alegremente y sin criterio alguno más de cuatro millones de euros para tener contentas a las distintas asociaciones y colectivos de la ciudad mientras dice no tener recursos de emergencia social para socorrer y proteger a una familia con dos menores cuya seguridad está en riesgo todos los días desde el 8 de noviembre”.

En este sentido, Izquierda Unida defiende que "la urgencia y la prioridad de un Ayuntamiento como el nuestro deber estar en atender los problemas y las necesidades. Y, desde luego, proteger la seguridad y el bienestar de los jerezanos y las jerezanas".

Para la formación de izquierdas, "un Ayuntamiento como el de Jerez, que atiende a una población de más de 213.000 personas, no puede seguir afrontando el problema habitacional y de emergencia social existente en la ciudad como una mera casuística coyuntural y puntual, y parcheando situaciones, porque la realidad es que el acceso a la vivienda se trata de uno de los mayores problemas que tiene la ciudad".

Porque “hemos llegado a un punto donde las familias trabajadoras, como la de Daniel y Pilar, no tienen la posibilidad de acceder a alquileres de viviendas porque tienen precios desorbitados y los tenedores de viviendas usan un derecho constitucional, como es el acceso a una vivienda digna, como un fin puramente especulativo”.

"Y ante esta realidad existente, los Ayuntamientos y las Administraciones Públicas no pueden mirar para otro lado y esperar que estos problemas se arreglen solos porque es tan simple como tener voluntad política de hacerlo. Si el Ayuntamiento de Jerez no tiene opciones dentro de su parque público de viviendas, tendrá que tener alternativas y recursos para atender a los problemas y las necesidades de los jerezanos y las jerezanas. Y garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía”, apostilla Izquierda Unida.