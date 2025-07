IU reclama una reorganización integral del "pésimo" servicio de autobuses urbanos en Jerez

Izquierda Unida considera necesaria una revisión y reorganización integral de la red de autobuses urbanos tras los últimos hechos acaecidos con este servicio de transporte. Para Izquierda Unida "no es ni más ni menos que lo que se advertía desde hace años, no tratándose de un problema aislado si no de una falta de previsión y proyecto de ciudad con la red de transportes urbano, a la que se han parcheado soluciones a salto de mata y que ha servido como arma arrojadiza por los distintos gobiernos municipales desde hace años".

En este sentido, Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz de IU y concejal en el Ayuntamiento, asegura que “es una pena lo que hemos vivido en las últimas semanas, pero debemos ir más allá: es el momento de sentarse con seriedad y tratar la problemática de la red de transportes urbanos como la ciudad merece y necesita”.

Desde Izquierda Unida “que hemos asistido atónitos al lamentable cruce de reproches entre PP y PSOE, responsables ambos del pésimo estado en el que se encuentra nuestro servicio público de autobuses, planteamos sacudir los cimientos mismos del servicio e ir a una profunda reforma que va más allá de la adquisición de los nuevos autobuses”.

Tras atender las reivindicaciones del comité de empresa, desde Izquierda Unida “nos ponemos manos a la obra para trazar un plan con mejoras estructurales el que esta ciudad tenga una red de transporte a la altura de las necesidades". "Independientemente de que la ciudadanía, así como los trabajadores, esperan la llegada los vehículos nuevos que solucione la frecuencia mermada actual del servicio, es urgente diseñar un plan que mejore el servicio”, como así reivindica también el comité de empresa.

Ruiz-Berdejo asegura que el servicio de transportes urbanos necesita un total de 50 vehículos nuevos, que puedan salir diariamente a circular, además de entre 10 y 15 en el garaje para relevarlos durante la realización del mantenimiento de los mismos. En la actualidad, y “pese al alquiler de los vehículos, que son entre 10 y 15, que llegarán en agosto, sólo tendrán capacidad de ofrecer un servicio mínimo indispensable y confiar en que el resto pueda resistir hasta la renovación total de la flota".

Sin embargo, la problemática del servicio de transportes urbano como explica el portavoz de IU, no cesaría con la posible renovación total de la flota: "Se hace urgente y necesario revisar el servicio de manera integral con el fin de dotar a los jerezanos y jerezanas de un servicio digno y de calidad a la altura de una gran ciudad, así como modernizar éste que atienda las necesidades reales de la ciudadanía como la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras".