Izquierda Unida acusa a García-Pelayo de "mentir a los jerezanos" tras votar el PP en contra de las obras del IES Lola Flores

Izquierda Unida considera que el PP se está riendo de Jerez y de todos los jerezanos después de que, sólo unos días después de que Pelayo garantizara que las obras de ampliación para acabar con los barracones en el IES Lola Flores eran una prioridad para la Junta de Andalucía, el pasado jueves votó en contra de la Proposición No de Ley impulsada por IU, a través del Grupo Parlamentario por Andalucía, en la Comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del Parlamento Andaluz.

En opinión de la coalición, "Pelayo, Moreno Bonilla y el PP vuelven a faltarle el respeto a esta ciudad y, muy especialmente, a la comunidad educativa. No en vano, a juicio de la coalición de izquierdas, la enmienda con la que han querido sustituir la propuesta presentada para que se ejecutaran esas obras por un estudio con vistas a incluirlas en un futuras convocatorias de fondos europeos no es más que “una patada al balón hacia adelante”, otra más, algo intolerable tras los más de catorce años de promesas no cumplidas soportados por la comunidad educativa de este instituto, y no escondía más que lo que su voto en contra de la propuesta ha dejado al descubierto, su negativa a actuar contra los problemas que padecen en este centro educativo".

Según Raúl Ruiz-Berdejo, concejal de Izquierda Unida en el Grupo Municipal de La Confluencia, “Pelayo, Moreno Bonilla y el PP han mentido sin rubor, sin vergüenza y con todo el cinismo a todos los jerezanos, diciéndoles que esas obras eran una prioridad mientras, por un lado las dejaban fuera de los presupuestos y por el otro, hoy mismo, en la Comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del Parlamento Andaluz, hayan votado en contra de nuestra propuesta para que se ejecuten de una vez esas obras. Es una vergüenza. Y una falta de respeto a esta ciudad y a la comunidad educativa del IES Lola Flores”