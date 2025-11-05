Izquierda Unida denuncia "la situación precaria del Hospital de Jerez"

Izquierda Unida denuncia las" carencias existentes" en el Hospital de Jerez "y, en definitiva, en todo el área sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz". Tras una reunión con la sección sindical de CCOO del Hospital de Jerez, Izquierda Unida considera que la situación es "insostenible y caótica. De hecho, lo que en tiempos pasados ocurría generalmente en momentos de vacaciones, en la actualidad se ha convertido en la realidad cotidiana del centro hospitalario". La formación de izquierdas asegura que existe "una importante carencia de personal, sobrecarga laboral y graves problemas de medios técnicos".

En este sentido, la concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Jerez, Violeta Márquez, asegura que “no hay suficientes técnicos de laboratorio, no se cubren las bajas, no se cubren las vacaciones, hay dimisiones de los supervisores y se quedan sin personal para gestionar las unidades, no hay material o problemas de lavandería. Además, las Urgencias tienen una sobrecarga asistencial porque el protocolo con el que trabaja es de 2012 sin actualizarse el número de personas que se atienden por día, y el personal no da abasto soportando una situación de precariedad que perjudica directamente en la calidad asistencial”.

Para la organización es "absolutamente lamentable la posición de la Junta de Andalucía y las últimas publicaciones de la gerencia del centro hospitalario de Jerez con las que no reflejan la realidad". Márquez considera estas declaraciones públicas por parte de la dirección del hospital “como un lavado de cara del modelo sanitario del PP en la Junta de Andalucía y una forma de echar balones fuera a la evidencia” que, de todas maneras, “no tendrá mucho recorrido porque la gente empieza a darse cuenta de la irresponsabilidad del gobierno andaluz en cuanto a la sanidad pública andaluza”.

"Por mucho que desde las direcciones del SAS intenten suavizar las críticas a la gestión sanitaria por parte de la derecha, es la gente quien sufre verdaderas odiseas para obtener una cita en atención primaria, un diagnóstico a tiempo, una lista de espera de meses para ver a un especialista e, incluso, años para una intervención quirúrgica”, destaca.

Izquierda Unida defiende que “el problema de la red sanitaria pública de Jerez no es ni más ni menos que un ejemplo claro del modelo sanitario del PP en la Junta de Andalucía” porque “no se atienden desde lo público las necesidades reales de salud de la ciudadanía”.

Además, argumenta Márquez, que “lo hemos visto con el escándalo de los cribados del cáncer de mama, lo que consideramos la punta del iceberg de un modelo que está dejando en el esqueleto nuestro sistema público de salud con las continuas derivaciones de financiación pública a las empresas privadas. Y hay que frenarlo”.

Es por ello que Izquierda Unida hace un llamamiento a la población jerezana a participar activamente en las próximas movilizaciones en defensa de la Sanidad 100% Pública como la convocada el jueves, 6 de noviembre, a las 11.00 horas en el centro de salud de la Milagrosa y la convocada para el domingo, 9 de noviembre, a las 12.00 horas en Cádiz, organizadas ambas por las mareas blancas.