Izquierda Unida Jerez reclama una solución para la calle Padre Manuel Fernández

Izquierda Unida Jerez denuncia el estado de la calle Padre Manuel Fernández. La formación describe que es una calle que soporta una "circulación superior a la de otras zonas de la ciudad, con un flujo de tráfico más elevado que otras arterias de la ciudad, acrecentado por el ir y venir de vehículos en torno al CEIP Luis Vives, y frente a ello nos encontramos con un acerado ínfimo, una iluminación escasa o casi nula y conductores que aumentan la velocidad con el peligro que ello supone para los viandantes de la zona".

"Es necesario tomar medidas urgentes en esta calle", subraya Izquierda Unida. El partido ha recogido reclamaciones vecinales como mejorar la seguridad vial y respetar la movilidad reducida: "En una ciudad de más de 200.000 habitantes no podemos dar la exclusividad a los vehículos privados para priorizar el espacio en perjuicio de los peatones y más en una zona que soporta una circulación de tal calibre".

La asociación de vecinos Padre Manuel Fernández mantiene su reivindicación de "recuperar el sentido único y respetar el límite de velocidad". "De la misma forma es muy importante ampliar el acerado, pues el paso de peatones se hace casi imposible en el estado actual. Ni carritos de bebes ni personas con movilidad reducida pueden circular por dicha calle. Y la iluminación también debe ser revisada, ya que circular por este lugar a ciertas horas se convierte en un deporte de riesgo", denuncia el colectivo.

Desde Izquierda Unida Jerez solicitan "encarecidamente" que se afronte de "manera clara" este problema de seguridad y "se trabaje de manera definitiva en dar solución a las demandas de los vecinos de la zona".