Jaime de los Santos presentará en Jerez 'El evangelio según Caravaggio'

El escritor, historiador y político Jaime de los Santos presentará este sábado, 29 de noviembre, a las 12:00 horas, en la Sala Pescaderia Vieja, su nueva novela 'El evangelio según Caravaggio', editado por Contraluz. El autor estará acompañado por Adrián Otero, de Librería El Laberinto.

Michelangelo Merisi, Il Caravaggio, fue el genio que revolucionó la pintura y cuya obra sigue fascinando a cuantos se acercan a su arte. Esta novela imprescindible reconstruye con rigor y sensibilidad su existencia y nos ofrece una nueva mirada, que huye de la leyenda del hombre violento y peligroso construida por sus enemigos y nos revela al artista libre, innovador, profundamente humano, que siempre se mantuvo fiel a la verdad de lo que veía y lo que sentía.

Caravaggio pintó vírgenes y ángeles, santos y pobres, almas atormentadas y pasiones desbordadas. Pintó como vivió: al límite. En palacios e iglesias, entre prostitutas y aristócratas; admirado por cardenales y odiado por quienes envidiaban su talento. Jaime de los Santos escarba entre rumores y certezas para narrar, con su prosa envolvente y una extraordinaria labor de recreación histórica, la intensidad de sus pasiones, la verdad de sus orígenes y la pureza de un arte que influiría, siglos después, en otro genio, Pier Paolo Pasolini, con quien comparte mirada, obsesiones y anhelos.

Jaime de los Santos (Madrid, 1978) es un historiador, escritor y político. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el ámbito de la gestión cultural y la promoción de las bellas artes. Fue director general de Promoción Cultural y, posteriormente, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid. Ha participado en diferentes exposiciones con textos científicos y propuestas curatoriales. Además, es colaborador habitual en medios de comunicación siempre en defensa de la cultura. En 2022 publicó su primera novela, 'Si te digo que lo hice', que fue recibida con elogios por la crítica y el público. Su obra se caracteriza por una mirada sensible y comprometida con la diversidad, la memoria y la identidad.