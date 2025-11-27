Qué hacer en Jerez este fin de semana: hay vida más allá de las zambombas

Zambombas y sucedáneos en Jerez los días 28, 29 y 30 de noviembre

Consulta el listado de zambombas que organizan diversos colectivos para este fin de semana. Las habituales zambombas de Jerez comienzan con fuerza en este segundo fin de semana.

Para consultar el listado completo pinche en el siguiente enlace.

Jornada 'Violencias sexuales: análisis de la realidad y propuestas de intervención'

El salón de actos del edificio de Seminarios y Despachos del Campus universitario de la UCA de Jerez acoge este jueves 27 de noviembre de 10.30 a 13.45 horas una jornada denominada 'Violencias sexuales: análisis de la realidad y propuestas de intervención' por la celbración del 25-N.

Las ponentes de la charla serán Mónica Alario Gavilán, investigadora y filósofaexperta en violencia sexual y pornografía y Paloma Tosar López, coordinadora de Iguala, experta en género y en prevención de violencias machistas.

La actividad está destinada a estudiantes universitarios y de Grados, profesionales y población general. Para información e inscripción: formación.igualdad@aytojerez.es / 956149128

Presentación del libro La mano negra

El libro La mano negra, de Daniel Corpas, se presenta este jueves día 27 en la Librería Alavera, ubicada en el centro comercial Luz Shopping. Será un evento literario especial programado a las 19:00 horas, con la visita de su autor.

La jornada comenzará con una breve presentación del libro, en la que el autor compartirá con los asistentes las claves de su obra, su proceso creativo y los temas que atraviesan esta nueva novela. Tras la presentación, Daniel Corpas realizará una firma de ejemplares, ofreciendo un momento cercano para que los lectores puedan conversar con él y llevarse su libro dedicado.

Como cierre de la velada, el autor participará en la sesión especial del Club de Lectura de Librería Alavera, donde dialogará con los miembros del club sobre La mano negra y responderá a sus preguntas en un ambiente relajado y participativo.

Recital poético

La Fundación Caballero Bonald acoge el recital poético “Escuchar a los pájaros” Poetas palestinos contemporáneos organizado por el Club de lectura "Alas y raíces". El acto será presentado por Yolanda Rosado y tendrá lugar en la sede de la Fundación (Caballeros 17, Jerez) este jueves 27 de noviembre de 2025 a las 19:30 horas.

Maestrissimo, comedia satírica de Yllana

La compañía de teatro gestual Yllana representará la obra Maestrissimo en el Teatro Villamarta este el jueves 27 de noviembre a partir de las 20:00 horas. Maestrissimo es un espectáculo «allegro e molto vivace» a mitad de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el retrato de época, en el que se muestran, al más puro estilo Yllana, las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas en un período indeterminado entre los siglos XVII y XVIII (Barroco y Neoclasicismo).

Las entradas tienen un coste único de 15 euros y están disponibles en el siguiente enlace.

Programación en Teatro La Gotera de Lazotea

El teatro de La Gotera de Lazotea ha programado tres espectáculos para este fin de semana. El primero es un cuento para adultos titulado “Cuerpos Singulares, Amores Eternos” de la compañía El Laboratorio del Cuento con la participación de Poti de Caiy Soraya-Baum, La actuación está prevista el jueves 27 de noviembre a las 20:00 horas. El precio de las entradas asciende a 10 euros.

El segundo espectáculo es otra obra de teatro, en concreto, La Gran Matilde Ramos de La Furtiva teatro,y que se respresentará el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas con un precio de 12 euros el billete.

La tercera cita es una representación de títeres con la obra Chatungla. Una jungla de chatarra, de la compañía murciana Teatro Sifo. La función está prevista el sábado 29 de noviembre a las 12:30 horas. La entrada cuesta 7 euros.

Mercadillo solidario del Hogar San Juan

Hogar San Juan abre este fin de semana su mercadillo solidario en los Claustros de Santo Domingo. La cita, que se organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez cuenta con un programa de actividades destinado a recaudar fondos para los servicios que ofrece la entidad. Horarios de apertura: Viernes 28 de 16:00 a 20:00 horas Sábado 29: de 10:00 a 21:00 horas. Domingo 30: de 10:00 a 16:00 horas. La entrada es libre.

El actor gaditano Avelino Piedad durante la representación teatral de 'Chemsex'

Obra de teatro El Gé, un viaje interior al 'chemsex'

El Gé, protagonizado por el actor gaditano Avelino Piedad, es un viaje al interior del "chemsex", un espejo donde mirarnos como sociedad en un fenómeno tan particular como comunitario: El "Chemsex".

Paco, nuestro personaje, está en su casa después de 48 horas de desenfreno y al quedarse solo se encuentra en el dilema de parar y enfrentarse a su realidad, o llamar a más personas para eludir su dolor. Y decide continuar: los invitados somos nosotros.

La función está programada para el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas. Las entradas tienen un precio único de 22 euros y están disponibles en este enlace.

'Sueños en acuarela' en Espacio Abierto Jerez

Espacio Abierto Jerez albergará este viernes, 28 de noviembre, a las 20 horas, la inauguración de la exposición 'Sueños en acuarela' de Pedro Pablo Lamadrid. La muestra se podrá visitar hasta el 19 de diciembre, y el horario de la sala es de mañana, de martes a viernes, de 10,30 a 13 horas; horario de tarde, de lunes a viernes, de 17,30 a 20 horas.

Pedro Pablo Lamadrid es abogado y economista aunque se considera un simple acuarelista apasionado por el mar, el agua, los reflejos y las luces, con una formación clásica en la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia en El Puerto de Santa María

Charla 'Conociendo el Guadalete'

El Museo Arqueológico, con motivo del 13 aniversario de la reapertura de la pinacoteca, acoge una nueva conferencia del ciclo de charlas conociendo el río Guadalete con el título "Un río con historia. Patrimonio histórico y etnográfico".

El conferenciante será Agustín García Lázaro y la actividad, que está organizada por Ecologistas en Acción arrancará este jueves 27 de noviembre a las 18:30 horas en al sede del museo. La entrada libre hasta completar aforo.

Musical "Tadeo Jones"

La sala Compañía acoge la puesta en escena de El Musical 'Tadeo Jones' La Tabla Esmeralda de La Máscara Producciones este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas.

Ahora, podrás disfrutar de todas las aventuras del personaje en carne y hueso en el único musical oficial de todo el mundo. En él, encontrarás aventuras acompañadas de los temas musicales originales de la película, con voces en directo y una puesta en escena jamás vista: video mapping con actores, bailarines y cantantes que te harán sentir las hazañas de Tadeo Jones en busca de la tabla Esmeralda con más intensidad que nunca. Por supuesto, con la compañía de Sara, Momia y todos sus nuevos amigos.

Las entradas están puestas a la venta en giglom y El Corte Inglés y tienen un precio desde 15 euros.

Karate solidario

Este próximo sábado 29 de noviembre se realizará en el Pabellón Cubierto de Guadalcacin un evento solidario de Kárate para ayudar al pequeño Martín, que padece el síndrome de Pettigrew, una enfermedad ultra rara sin tratamiento ni cura. Es el único caso en Andalucia con esta enfermedad.

El evento está organizado por el Club de Kárate Dakentai, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalcacin y Delegación Gaditana de Kárate.

Karatecas de la ciudad, de la provincia y de otras provincias de todas las edades y niveles estarán practicando con diversas ponencias de diferentes instructores de Clubes con la idea de estar en solidaridad con la familia de Martín.

La prioridad es Martín, cada participante abonará dos euros durante el entrenamiento para su familia. El evento comenzará a las 10:00 h hasta las 13:00 horas.

"La convivencia y la unión de todos los participantes es otro requisito fundamental durante la jornada", señalan desde Dakentai.

Pieza del Mes en el Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico de Jerez acoge este sábado 29 de noviembre el ciclo de la pieza del mes con una conferencia titulada 'Cuencos del mármol en la prehistoria' que ofrecerá el arqueólogo de la Universidad de Cádiz, Serafín Becerra Martín.

La charla en la sala Julián Cuadra comenzará a las 12:00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La Navidad de siempre con la peña La Bulería

La vinculación de la Peña La Bulería con la Navidad es histórica desde el año de su fundación en 1977. La entidad del barrio de San Miguel acoge en su sede cada mes de diciembre a jerezanos y visitantes que buscan la autenticidad de la zambomba flamenca.

Este año vuelven al Teatro Villamarta y, a buen seguro, sonarán algunos de los villancicos recogidos en el disco “La Peña La Bulería en Navidad” y, por supuesto, no faltarán sus bulerías de Nochebuena.

El espectáculo está previsto el sábado 29 de noviembre a partir de las 20:00 horas. Las entradas oscilan entre los 20 y los 30 euros. Se pueden adquirir en este enlace.

Villancicos teatralizados

Dentro de la programación de Navidad organizada por el Ayuntamiento de Jerez está programada una teatralización de villancicos a cargo del grupo de teatro Entre candela y compás este sábado 29 de noviembre a partir de las 12:00 horas durante un pasacalles que se celebrará entre la Rotonda de los Casinos y la plaza del Arenal.

Concierto de PuroIndie

Puroindie es una formación compuesta por cinco músicos que, probablemente, ofrecen, hoy en día, uno de los mejores tributos de la música indie hecha en España desde los años 80 hasta nuestra actualidad.

Este quinteto sevillano está integrado por Jose Carrasco, voces y guitarra, Gabriel Picón, teclados, Javier Picón a la batería, Antonio Aubeyzón en la guitarra y Amador Pérez de Algaba al bajo eléctrico.

Durante el concierto de Puroindie tienen cabida, durante dos horas de actuación, éxitos de bandas como Supersubmarina, Vetusta Morla, Izal, Los Planetas o de algunas más recientes como Arde Bogotá o Viva Suecia.

La actuación está prevista este sábado 29 de noviembre en la sala La Guarida del Ángel a partir de las 23:00 horas. Precio de las entradas: 12, 75 euros anticipada en promoción 2x1 y 15,90 euros la entrada general.

Baile de Mayores

El tradicional Baile de Mayores sigue teniendo cabida este periodo pre navideño este domingo 30 de noviembre a partir de las 17:00 horas en los Claustros de Santo Domingo.

Exposición 'Viento a favor II' dedicada al arte plástico contemporáneo

La sala Pescadería Vieja de Jerez acaba de inaugurar una exposición colectiva titulada 'Viento a favor II', dedicada al arte plástico contemporáneo y con la participación de 16 artistas. En este relato pictórico participan los artistas Simón Arrebola, Fran Baena, José María Báez, Alejandro Botubol, Pablo Castañeda, Pedro Cuadra, Dodero, Marina Iglesias, Antonio Lara, Silvia Lermo , Antonio Montalvo, Javier Palacios, Carlota Pérez de Castro, Pepe Salas, Julia Santa Olalla y Miguel Scheroff.

La muestra abrirá hasta el 5 de diciembre, y entre el 7 de enero y el 24 de enero de 2026, se podrá ver de martes a viernes de 10.30 horas a 13.30 horas y de 18.00 horas a 21.00 horas, mientras que el sábado será de 10.00 horas a 13.45 horas, permaneciendo Domingos, festivos y lunes cerrada.

Concierto de Bob Wayne

El músico Bob Wayne evocará este fin de semana en Jerez de la Frontera historias sobre carreteras polvorientas y camiones de carga de Norteamérica hechas canciones crudas con el mejor sello del 'outlaw country', ese género que popularizaron en los años 70 leyendas como Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings y Kris Kristofferson, entre otros.

Wayne llega respaldado por otro fuera de la ley, Munly J. Munly, una de las piedras angulares del sonido Denver y de su movimiento country gótico.

El concierto está programado para el Domingo 30 de noviembre a partir de las 21:00 horas en La Guarida del Ángel. El precio de las entradas es 18 euros (1,80 Gastos de gestión) anticipada en Mutick, Lisergia Grow Shop y Mala Música y 22 euros en puerta.