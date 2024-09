“Con las amenazas que vemos de Rusia, es muy importante nuestra presencia en Rota”

Jamie Martin forma parte del cuerpo diplomático de Estados Unidos desde 2005. Tras pasar por México, Sudáfrica, Bahamas o Reino Unido, entre otros, recaló en Bruselas para, posteriormente, hacerlo en la Embajada estadounidense en España. Nuestro país no le era ajeno ya que años antes estudió en Barcelona.

Desde julio de 2022 es la agregada de prensa y la portavoz de la embajada estadounidense en Madrid. El pasado viernes estuvo en Jerez para participar en una mesa redonda organizada por la Facultad de Derecho junto al fiscal José Javier Yagüe Bermejo, para hablar de los desafíos que tienen las democracias occidentales.

En esta entrevista, la representante de la misión estadounidense en España habla de los retos que tienen ambos países frente al auge del populismo, las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, el aumento de la presencia norteamericana en la Base de Rota y la situación de dos graves conflictos internacionales como son los de Ucrania y Gaza.

Pregunta.El pasado viernes, usted participó en una mesa redonda en el Campus Universitario de Jerez que llevaba por título ‘¿Está la democracia amenazada’? Le hago esa misma pregunta: ‘¿Está la democracia amenazada?

Respuesta.Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente [Joe] Biden ha dicho que hacer frente a las amenazas a la democracia es el mayor reto de nuestras vidas. En este momento estamos viendo un crecimiento del populismo y del autoritarismo en el mundo y se están produciendo cambios que nos preocupan. La democracia no es algo que podemos dar por sentado, sino que tenemos que luchar para proteger y reforzar.

P.¿Qué pueden hacer países democráticos como Estados Unidos o España para fortalecer la democracia?

R.Las alianzas son sumamente importantes y las relaciones que mantienen Estados Unidos y España son muy fuertes en este momento. Ambos países están trabajando juntos para difundir el mensaje de la importancia de defender la democracia. Y estamos trabajando juntos también para intentar arreglar la situación de Venezuela. Estamos poniendo presión a [Nicolás] Maduro para que dé los resultados de las elecciones y dé las pruebas que toda la comunidad internacional pide porque en Estados Unidos creemos que Edmundo González ha ganado las elecciones y queremos que respete esos resultados.

P.Ya que menciona la situación de Venezuela le pregunto por América Latina. ¿Qué papel tienen que jugar Estados Unidos y España en esta zona, teniendo en cuenta los lazos existentes?

R.Es importante que España y Estados Unidos trabajen juntos para defender el mensaje de la importancia de la transparencia en las elecciones y el cambio de poder de forma pacífica. Y creo que lo estamos trabajando de forma muy cercana. También lo estamos haciendo con el problema de la inmigración. Estados Unidos y España tienen unas relaciones con raíces muy profundas y cercanas en América Latina y esto tiene un efecto muy positivo. Juntos podemos seguir haciendo mucho.

P.¿Estamos en un buen momento de relaciones entre Estados Unidos y España?

R.Se dice que estamos viviendo el mejor momento de la relación bilateral. Yo llevo dos años aquí en España, pero en este tiempo hemos trabajado en todos los niveles. En este tiempo, el presidente [Pedro] Sánchez fue a Estados Unidos para tener una reunión en la Casa Blanca con el presidente Biden. Luego hubo una llamada entre ellos en diciembre del año pasado. Pero no solo hablo de relaciones al nivel más alto, sino en todos los niveles entre el Departamento del Estado y los ministros en temas de defensa, comercio, económico, cambio climático, tecnología, inteligencia artificial... Y hablamos también de relaciones educativas con jóvenes de ambos países estudiando en el otro. España es el segundo destino de los estudiantes estadounidenses y tenemos a muchos españoles estudiando en Estados Unidos. Y no podemos olvidar los numerosos visitantes que vienen a conocer España.

P.Estamos en una tierra con una vinculación histórica con Estados Unidos por la la Base Naval de Rota. ¿Qué supone para su país esta instalación militar?

R.Tiene mucho significado para nosotros. Lo primero de todo es la defensa colectiva. Tener aquí a nuestras personas a este lado del Atlántico es sumamente importante. Hoy en día, con todas las amenazas que vemos de Rusia, es aún más importante tener esta presencia aquí. Y las familias que viven en Rota se sienten que forman parte de una comunidad muy cercana. Hace poco conocí a una persona que había estado en Rota y estaba buscando una forma de volver. Pero también es importante para Andalucía ya que estas familias contribuyen mucho a la economía de la zona. Su influencia es también muy positiva.

P.En breve llegará un nuevo destructor estadounidense a la Base de Rota...

R.Llegará un nuevo destructor y el año próximo llegará otro. La presencia se va a incrementar bastante y, con ello, la inversión y la seguridad que trae también. Pero esto también contribuye de manera muy positiva al papel de España dentro de la OTAN.

P.La Base de Rota es, sin duda, una pieza importante de ese buen momento de la relación entre España y Estados Unidos...

R.Sí. Tenemos a nuestros ministros y a nuestros equipos trabajando de manera muy cercana, algo que es muy importante con todo lo que está ocurriendo. Nuestros equipos entrenan y trabajan juntos no solo aquí, sino que hay buena comunicación y coordinación cuando lo hacen fuera.

P.Su país se encuentra actualmente en un proceso electoral y en noviembre se elegirá a un nuevo presidente. ¿Cree que el resultado de estas elecciones puede influir en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España?

R.No sé si tendrá mucha influencia en la relación bilateral. Como decíamos nosotros cuando hubo elecciones aquí en España, no nos importa quién gane porque la relación existe entre países y nosotros vamos a trabajar con el que sea presidente. Por eso, espero que, esté quien esté en la Casa Blanca, España mantenga la relación con Estados Unidos para seguir trabajando juntos. De hecho, la gente que trabaja en la Embajada no cambia, solo los embajadores, porque los diplomáticos no tenemos una afiliación política. Yo creo que la relación va a seguir siendo muy buena y muy fuerte por el trabajo que se ha hecho. Ya sabemos que vamos a tener un nuevo presidente en la Casa Blanca y que nos tocará explicarles al nuevo equipo cómo se trabaja aquí y qué hemos hecho. Ellos nos explicarán también su visión de la política exterior, pero no suele cambiar mucho entre los dos partidos políticos [demócrata y republicano].

P.Ha hecho referencia a la estrecha relación en el ámbito militar entre ambos países. ¿En qué otros ámbitos o sectores se está trabajando entre Estados Unidos y España para potenciar las relaciones?

R.Queremos incrementar la inversión estadounidense en España y la española en Estados Unidos. De hecho, hay muchas empresas estadounidenses en España que han generado muchos puestos de trabajo, al igual que muchas españolas han invertido en Estados Unidos. España tiene un enorme liderazgo en materia de energías renovables y nosotros estamos aprendiendo de vosotros. Y en otras áreas estamos trabajando en más becas y programas de intercambio para atraer estudiantes españoles a las universidades de Estados Unidos y estadounidenses a España para fomentar algo tan importante como es la investigación. También estamos trabajando mucho con España en el ámbito tecnológico y digital, especialmente en la inteligencia artificial y en las reglas de Internet, al igual que lo estamos haciendo con la Unión Europea. Y en términos de seguridad, a través de nuestra gente de Rota y Morón, tenemos unas relaciones muy fuertes con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y hay una gran relación por la colaboración que mantenemos en América Latina.

P.Estados Unidos y España también son aliados al formar parte de la OTAN. ¿Qué retos debe afrontar la alianza atlántica?

R.El objetivo número uno de la OTAN es prevenir la guerra. Su mayor reto actualmente es la presencia de Rusia en Ucrania y el apoyo que está recibiendo de otros países como Irán, que le da materia de defensa, o China para que pueda seguir adelante con esa guerra ilegal. Además, buscan desestabilizar el sistema mundial y la situación en algunos países democráticos. Por eso, hemos sancionado a Russia Today (RT) — una cadena de televisión internacional de noticias financiada por el estado ruso— por sus actos en Estados Unidos alrededor de las elecciones. Es muy importante que Estados Unidos y la OTAN sigan unidos frente a esto. No podemos dejar de estar pendientes de las amenazas de estos países.

P.La guerra en Ucrania parece no tener fin...

R.Seguimos apoyando al gobierno ucraniano y al presidente Zelenski. Seguimos apoyándoles en la defensa del pueblo ucraniano y seguimos presionando a Rusia y a los países que le apoyan como Irán o China. Ha sido una situación tremenda y horrible para el pueblo ucraniano y tenemos que mantener nuestro esfuerzo apoyándoles.

P.Otro conflicto que ha ido ‘in crescendo’ es el de Gaza, que se ha extendido al Líbano...

R.Es una situación bastante compleja. Estados Unidos está haciendo todo lo posible para que haya un alto el fuego en Gaza y en Líbano. Y estamos poniendo mucha presión en ambos lados porque queremos que la gente del norte de Israel, del sur del Líbano y de Gaza puedan regresar a sus casas. Llevamos desde el ataque del 7 de octubre del año pasado intentando con la diplomacia llegar a un alto el fuego y a una paz más duradera. Pero es una situación muy complicada y, aún más en Líbano. Por eso estamos haciendo todo lo posible para que esta situación no estalle.