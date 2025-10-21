Jerez acogerá unas Jornadas de Neuropsicología Infantojuvenil por el X aniversario del Centro Luria

Con motivo de su X aniversario, el Centro Luria de Jerez ha organizado las Jornadas de Neuropsicología Infantojuvenil, un encuentro formativo dirigido a profesionales de las neurociencias, la psicología, la educación y la salud.

Las jornadas se celebrarán los días 25 y 26 de octubre en Jerez, con opción de asistencia presencial y online. Bajo el título 'Actualización en evaluación e intervención en trastornos del neurodesarrollo en población infantojuvenil', el programa será desarrollado por los neuropsicólogos Aarón Fernández del Olmo e Iban Onandia, reconocidos especialistas en el ámbito de la neuropsicología clínica y educativa. El contenido abordará una actualización teórico-práctica sobre la evaluación e intervención en los principales trastornos del neurodesarrollo: TDAH, TEA, TDL/TEL, Trastorno del Desarrollo Intelectual, Síndrome Disejecutivo, así como síndromes del hemisferio derecho, trastornos ejecutivos-atencionales y neuropsicología de los trastornos psiquiátricos.

Las sesiones incluirán también el análisis de casos clínicos reales y propuestas de intervención profesional. Estas jornadas forman parte del programa de actividades conmemorativas del X aniversario del Centro Luria, institución de referencia en neuropsicología infantil y juvenil en la provincia de Cádiz, que celebra una década de dedicación a la evaluación, intervención y promoción de la salud cerebral.

Información e inscripciones: info@centroluria.com