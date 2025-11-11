Jerez acogerá un mercadillo solidario para el Hogar San Juan

El Hogar San Juan de Jerez ha superado en los últimos 10 meses el número de atenciones ofrecidas durante todo el año 2024. Por eso, esta institución pide ayuda y este martes ha presentado sus jornadas solidarias, con el lema 'Dales tiempo', que se van a desarrollar durante todo el mes de noviembre, para seguir ayudando a las personas más necesitadas. Un acto que ha contado con la presencia de la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, y con el hermano Juan Carlos Durán.

Todo comenzará el día 22, a las 12,30 horas, con un concierto benéfico en las Bodegas Williams & Humbert de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla. Las entradas tendrán un precio de 15 euros, y pueden reservarse en el número 644.227.733. Los puntos de venta son el Hogar San Juan y Abrines Música.

El fin de semana del 28, 29 y 30 de noviembre, las puertas de los Claustros de Santo Domingo se abrirán para acoger el tradicional mercadillo solidario navideño. Una cita en la que se va a rifar, además, la bicicleta de la película 'Padre Bicicleta', a un precio de 5 euros, por iniciativa del periodista Salvador Gutiérrez. El viernes 28 podrá visitarse de 16 a 20 horas; el sábado 29 de noviembre de 10 a 21 horas; y el domingo 30 de noviembre de 10 a 16 horas.

El sábado 29, a las 20 horas, se celebrará en los Claustros una Gala de Zarzuela, a cargo de solistas de la Asociación Gaditana de Amigos de la Ópera. Las entradas se pueden adquirir por un donativo de 10 euros. Pueden reservarse en el 644.227.733 y comprarse en Abrines Música. El 30 de noviembre a partir de las 12.30 horas tendrá lugar en dicho espacio la actuación del Coro ‘Solera y Compás’ para animar la mañana.

Otra forma de colaborar con el Hogar San Juan es acudir a la representación de la obra de teatro 'La Consulta', del grupo ‘Histriónicos’, que tendrá lugar en el auditorio de la Fundación Cajasol, el 28 de noviembre. Las entradas serán con un donativo de 10 euros y podrán adquirirse en el Hogar San Juan y la Librería Recio.

Más información: Charo López, voluntaria del Hogar (629 64 95 83).