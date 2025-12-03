Jerez acogerá la presentación del informe ‘Adolescencia, discursos del odio y derechos humanos’

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Cádiz (APDHA) presenta en Jerez este viernes, 5 de diciembre, un informe que constata "cómo los bulos y discursos de odio están calando profundamente en la adolescencia y aportará datos sobre la percepción de los jóvenes en temas como inmigración, diversidad sexual, sexismo y derechos humanos".

‘Adolescencia, discursos del odio y derechos humanos’ se presentará en La Enredadera (Avda. Nazaret, Nº3, Bl.01, Local 3) a cargo de sus autores: Mamen Belizón, Aikaterini Kaisari, Miguel de Frutos y Antonio Lobato.

"Esta actividad tiene como objetivo fomentar la información y la acción conjunta como base para la defensa de la democracia y los derechos humanos, promoviendo la participación de la ciudadanía, especialmente de los más jóvenes, en la construcción de una sociedad más tolerante, crítica e inclusiva", comenta Tere Chamizo Román, concejal de Ganemos Jerez.

"El objetivo del informe es evaluar cómo están calando entre los y las más jóvenes los bulos que, contra las personas migrantes, el movimiento feminista o el colectivo LGTBIQ+, difunde la extrema derecha. La información obtenida en el estudio está siendo devuelta a los propios centros educativos, cuyos alumnos y alumnas, han participado en el mismo, para que estos puedan poner en marcha los mecanismos y actividades necesarias para contrarrestar, con datos reales e información fiable, la retórica del odio y los bulos más extendidos por las redes sociales”, afirman desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

La entidad propone iniciativas como cuestionar y neutralizar estos mensajes desde la propia comunidad educativa, "con la implicación tanto del profesorado como de las familias; promover una formación digital que permita distinguir entre información veraz y contenidos manipulados; incluir materias en el currículo escolar que propicien un espíritu crítico frente a los contenidos que perciben en redes sociales; e incorporar a los planes de convivencia e igualdad de los centros educativos actividades y talleres que fomenten la diversidad y la coeducación".