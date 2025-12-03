Jerez acogerá la presentación del informe ‘Adolescencia, discursos del odio y derechos humanos’
En un acto organizado por Ganemos Jerez se presentará este informe realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Cádiz
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Cádiz (APDHA) presenta en Jerez este viernes, 5 de diciembre, un informe que constata "cómo los bulos y discursos de odio están calando profundamente en la adolescencia y aportará datos sobre la percepción de los jóvenes en temas como inmigración, diversidad sexual, sexismo y derechos humanos".
‘Adolescencia, discursos del odio y derechos humanos’ se presentará en La Enredadera (Avda. Nazaret, Nº3, Bl.01, Local 3) a cargo de sus autores: Mamen Belizón, Aikaterini Kaisari, Miguel de Frutos y Antonio Lobato.
"Esta actividad tiene como objetivo fomentar la información y la acción conjunta como base para la defensa de la democracia y los derechos humanos, promoviendo la participación de la ciudadanía, especialmente de los más jóvenes, en la construcción de una sociedad más tolerante, crítica e inclusiva", comenta Tere Chamizo Román, concejal de Ganemos Jerez.
"El objetivo del informe es evaluar cómo están calando entre los y las más jóvenes los bulos que, contra las personas migrantes, el movimiento feminista o el colectivo LGTBIQ+, difunde la extrema derecha. La información obtenida en el estudio está siendo devuelta a los propios centros educativos, cuyos alumnos y alumnas, han participado en el mismo, para que estos puedan poner en marcha los mecanismos y actividades necesarias para contrarrestar, con datos reales e información fiable, la retórica del odio y los bulos más extendidos por las redes sociales”, afirman desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
La entidad propone iniciativas como cuestionar y neutralizar estos mensajes desde la propia comunidad educativa, "con la implicación tanto del profesorado como de las familias; promover una formación digital que permita distinguir entre información veraz y contenidos manipulados; incluir materias en el currículo escolar que propicien un espíritu crítico frente a los contenidos que perciben en redes sociales; e incorporar a los planes de convivencia e igualdad de los centros educativos actividades y talleres que fomenten la diversidad y la coeducación".
