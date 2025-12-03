Jerez alcanza los 215.025 habitantes gracias al aumento de población extranjera

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho público este martes los datos oficiales del censo anual de población de los distintos municipios del país. En el caso de Jerez, por tercer año consecutivo, la ciudad ha ganado 181 habitantes respecto a 2024 (214.844), siendo ya la población censada actualmente de 215.025 personas.

A pesar de que ha aumentado, el censo refleja que el número de residentes con nacionalidad española en la ciudad ha bajado en 476 personas en el último año. Sin embargo, el repunte de población extranjera (657 más que hace un año) ha permitido que la ciudad mantenga su crecimiento en la misma línea que en los últimos años.

Hay que recordar que desde 2021 la población española censada en Jerez ha ido cayendo paulatinamente, siendo el descenso en este periodo de un 0,6%. Mientras tanto el número de extranjeros ha ido creciendo hasta sumar un 43% más en la actualidad que hace cuatro años.

A nivel general, Jerez mantiene un crecimiento constante según los datos del censo de los años 2001 y 2011, momento en el que el INE elaboraba estos informes cada 10 años. En aquellos años se pasó de 183.273 personas a 211.786, una década después.

Sin embargo, desde 2021 se publican de forma anual estos datos. En este último periodo —de 2021 a 2025— el número de personas censadas en Jerez ha crecido todos los años a excepción de 2022 cuando hubo un ligero descenso de habitantes.

Respecto a la edad, Jerez tiene censados un total de 31.361 habitantes menores de 16 años; hasta 142.542 tienen entre 16 y 64 años; mientras que los mayores de 65 son actualmente 41.122 personas.

Llama la atención como los datos de estos últimos años demuestran un envejecimiento de la población censada en la ciudad. En sólo cuatro años el número de menores de cuatro años ha caído casi un 20%, pasando de los 8.684 que había en 2021 a los 7.271 censados en 2025, según el balance del INE.

Mientras tanto la población de 65 años o más ha aumentado en este mismo periodo más de un 12%. Actualmente, hay 41.122 personas en este rango de edad, frente a las 36.175 que había en el año 2021 en la ciudad.

Tal como refleja este último balance del INE, el número de mujeres supera al de hombres en este 2025 (110.225 frente a 104.800, respectivamente).

Jerez se mantiene, nuevamente, como la quinta ciudad andaluza en población, superada sólo por cuatro capitales: Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. En España, 26 capitales y grandes ciudades están por delante de Jerez en cuanto a población censada, de los más de 8.100 municipios contabilizados en el país.

Respecto a los países de procedencia de los extranjeros censados en Jerez, destacan principalmente los que vienen del continente africano y de Sudamérica. En concreto, estos son los principales países emisores de población en Jerez: Marruecos (1.664 personas), Colombia (1.637), Venezuela (948), Perú (562), Bolivia (539) y Honduras (498). Destacan igualmente los extranjeros procedentes de Ucrania (450) -cifra destacada desde que comenzara la guerra- y de Reino Unido (417).

A nivel provincial, Cádiz mantiene un crecimiento paulatino a lo largo de los últimos años. Así, en la actualidad tiene censados 1.261.420 habitantes, lo que supone un 0,9% más que en 2021. No obstante, no todos los municipios de mayor población han crecido en el censo este 2025. Frente a al aumento registrado en Jerez, Chiclana, La Línea y Sanlúcar, hay poblaciones como El Puerto, San Fernando y Cádiz capital que tienen menos personas censadas que hace un año.