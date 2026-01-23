Jerez acumula 20 litros por metro cuadrado tras el impacto de la borrasca Ingrid

La lluvia se ha convertido en protagonista indiscutible de los últimos días en Jerez. Tras un comienzo de semana con temperaturas que han bajado de los dos grados, la ciudad ha registrado intensas lluvias en los últimos días. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología prevé, además, que el mal tiempo continúe hasta finales de la semana que viene.

De momento, Jerez ha registrado ya más de 38 litros por metro cuadrado en apenas tres días. El miércoles fueron cerca de 16 litros los recogidos por la estación meteorológica del aeropuerto, mientras que este jueves apenas fueron 2,6.

Sin embargo, la llegada de la borrasca Ingrid a Jerez se ha dejado notar con fuerza este viernes registrándose hasta 20 litros hasta las seis y media de la tarde. La mayor parte de las precipitaciones se produjeron entre las dos y las cuatro de la madrugada (más de once litros por metro cuadrado en este periodo de tiempo). No obstante, esta tarde la lluvia ha vuelto con fuerza, por lo que el dato irá subiendo, según la Aemet vaya actualizando sus previsiones en las próximas horas.