El primer teniente de alcaldesa Agustín Muñoz ha presidido el pleno del Consejo Local del Motor Jerez que ha realizado una valoración de las actividades organizadas durante 2025 y de los eventos del motor que han elegido a Jerez como ciudad protagonista.

“Jerez tiene ambiente de motor durante todo el año”, ha resumido Agustín Muñoz. El teniente de alcaldesa ha destacado la labor solidaria de los componentes del Consejo Local del Motor, motoclubes, clubes de automovilismo, asociaciones y empresas del sector. “La colaboración de los miembros del Consejo Local del Motor de Jerez ha sido vital para sacar adelante una programación tan diversa e intensa”, ha afirmado el responsable municipal.

El primer teniente de alcaldesa ha felicitado al pleno del Consejo Local subrayando su compromiso solidario con la ciudad. “Gracias a todos por vuestra colaboración desinteresada, por hacer de Jerez la Ciudad del Motor”.

Agustín Muñoz ha realizado un repaso exhaustivo de todas y cada una de las actividades vinculadas al motor que ha acogido la ciudad de Jerez en el segundo semestre de 2025. En su exposición el primer teniente de alcaldesa ha comentado el éxito de participación de las I Jornadas de 'Mujer y Motor' que contaron con la presencia de la piloto internacional Cristina Gutiérrez y de numerosas mujeres ponentes vinculadas profesionalmente al motor en un acto que fue conducido por el piloto y periodista Carlos Sedano en Los Claustros de Santo Domingo. “Estas jornadas han demostrado que se ha abierto un foro que debe continuar en el tiempo”, ha asegurado Agustín Muñoz.

Estas jornadas fueron organizadas por la Federación Andaluza de Automovilismo y el Ayuntamiento y se circunscribieron dentro de la programación de actividades del 40 aniversario del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, entidad que ha colaborado en la organización y de Siente Motor, de Manuel Gil. Las jornadas acogieron en Los Claustros conferencias, mesas redondas y talleres, con la presencia de mujeres piloto-copilotos, ingenieras, periodistas, comisarias, todas ellas referentes en el mundo del motor.

Un ejemplo más del atractivo de Jerez como Ciudad del Motor, dentro de esta valoración de actividades, ha sido la celebración en nuestra ciudad del XVIII Encuentro Nacional de Scooter Clásicas, que se celebró el 13 de septiembre con la colaboración del Consejo Local

del Motor. Este mismo día se conmemoró el XII aniversario de la Asociación Motera Legítimos en el recinto ferial de Guadalcacín con un acto de convivencia. Muñoz también ha recordado el XVII aniversario del motoclub Cerdos Ibéricos, el Encuentro del Motoclub Los Viñis con la ONCE, en el que se acerca el mundo de la moto a los miembros de esta organización.

En el mes de octubre, la Federación Unión de Motoclubes Jerez organizó la IV Concentración Motera en Apoyo del Cáncer de Mama con una participación de más de 2.000 motos. “Fue un éxito de participación sin precedentes”, ha subrayado Agustín Muñoz. Este mismo mes, y organizada también por la Federación Unión de Motoclubes, tuvo lugar la Rodada Solidaria, que llenó de público y participantes el kárting interior del Circuito de Jerez-Ángel Nieto en una gran convivencia. Este acto solidario obtuvo una recaudación de 4.900 euros que se destinaron a la asociación AMMA, que trabaja con mujeres mastectomizadas contra el cáncer de mama.

Otra actividad que acogió Jerez fue la Convivencia Toyota FJ Cruiser, donde participantes de toda España realizaron rutas por la campiña, así como por Montes de Propios, mezclando experiencias gastronómicas y catas en el Consejo Regulador.

Este mismo mes de octubre, organizada por el Club de Motorismo Gadir Biker, se conmemoró II Carrera de Correpasillos en el Parque de Seguridad Vial con la participación de jóvenes pilotos. Se trata de un evento benéfico a favor de la asociación ‘Martín, la Aventura de un X-Men para recaudar fondos para apoyar a la familia del pequeño Martín para que pueda seguir cubriendo las necesidades y los tratamientos que conlleva su enfermedad.

Ya a partir de noviembre, el Consejo Local del Motor puso en marcha la Campaña Solidaria de Navidad. El 29 de noviembre tuvo lugar la XIII Recogida de Juguetes del Club Motero Sin Gasolina. “Sin lugar a dudas fue un éxito de participación, por los 450 juguetes recaudados que se donaron a Cruz Roja”, ha comentado el teniente de alcaldesa. Por su parte el Club Cherokee puso en marcha su recogida anual de alimentos que son donados a centros de acogida solidarios.

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acogió también el Trofeo Aniversario 'Circuito de Jerez-Ángel Nieto 2025' y en cuyo programa de actividades se celebró la Jornada de Puertas Abiertas así como el Rallye Social Reyes Magos 2026, el Campeonato de Andalucía de Slalom, tandas de coches 'súper-deportivos', carrera en pista Trofeo Social Reyes Magos 2026 y el espectáculo de vehículos realizando 'derrapes' en la zona exterior del trazado. Todas estas actividades se organizaron a beneficio de la Asociación de los Reyes Magos y la campaña ´Ningún niño ni niña sin juguete’ bajo la organización de Real Automóvil Club Jerez y el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Agustín Muñoz ha cerrado el orden del día con el anuncio de una próxima reunión del jurado de los VIII Premios del Motor Ciudad de Jerez tras concluir el plazo de presentación de candidaturas.