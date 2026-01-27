La borrasca Joseph deja 35 incidencias leves en Jerez
Los bomberos contabilizan 18 actuaciones en la ciudad, de las 64 registradas en la provincia
La borrasca Joseph en el Guadalete: Comienza el desembalse en Bornos
Desde el Ayuntamiento de Jerez se ha informado este martes a mediodía de las intervenciones realizadas en la ciudad con motivo de la llegada de la borrasca Joseph. En concreto, la Policía Local ha actuado, en coordinación con Infraestructura, Medio Ambiente, Movilidad, Bomberos, y Medio Rural en 35 incidencias. La más significativa ha sido el dispositivo para posibilitar la actuación de taladores y bomberos ante el peligro de caída de una palmera en Alameda Cristina que ha sido talada en su totalidad.
Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Cádiz han realizado 64 actuaciones durante la mañana de este martes a causa del temporal de lluvia y viento, por diferentes puntos de la provincia. Los avisos debido a la borrasca Joseph han sido principalmente por elementos caídos o con riesgo de caída a causa del viento. Del total, 16 de las intervenciones corresponden a la zona de Bahía de Cádiz; 19 se han llevado a cabo en el Campo de Gibraltar y 29 son las salidas realizadas en las áreas de Sierra y Campiña, la mayoría de ellas concentradas en Jerez.
Según cada zona y municipio, el balance de actuaciones desde las 8.00 horas hasta el momento es el siguiente:
Zonas Campiña y Sierra: 29 actuaciones
Jerez de la Frontera - 18 servicios
El Puerto de Santa María - 3 servicios
Sanlúcar de Barrameda - 3 servicios
Arcos de la Frontera - 4 servicios
Ubrique - 1 servicio
Parques de Villamartín y Olvera sin intervenciones por el momento.
Zona Bahía de Cádiz: 16 actuaciones
Cádiz (6)
- 1 Saneado de fachada en C/ San José
- 1 Reconocimiento por entrar agua en vivienda en C/Santa María de la Cabeza
- 1 Retirada de ventana en C/ Obispo Urquinaona
- 1 Reconocimiento de andamio en C/ Doctor Herrera Quevedo
- 1 Reconocimiento de andamio en C/ Guadix
- 1 Saneado de cascotes en C/ Tolosa Latour
Chiclana de la Frontera (6)
- 1 Retirada de cable en vía pública
- 2 retiradas de cartel publicitario en Urbisur
- 1 Inspección por caída de arbol
- 1 Apoyo de achique en vivienda
- 1 Inspección de caída de muro de cerramiento en parcela
Puerto Real (2)
- Retirada de árbol
- Retirada de chapa en gasolinera
San Fernando (1)
- Retirada de árbol caído sobre vehículo
Medina-Sidonia (1)
- Afianzar chapas de obra con riesgo de caída en colegio Doctor Thebussem
Los parques de Benalup y Conil de la Frontera, sin intervenciones por el momento.
Campo de Gibraltar: 19 intervenciones
Algeciras (11)
- 1 Retirada aire acondicionado
- 1 chapa con peligro de caída en Avda. Virgen del Carmen
- 1 Retirada de chapa frente a Aliauto
- 2 Saneados de fachada
- 1 Poste de teléfono a punto de caer
- 1 Caída de árbol en patio de colegio
- 1 Retirada de poste de luz
- 1 Retirada de cartel
- 1 Retirada de señal de trafico
- 1 Andamio de 4 plantas con peligro de caída
La Línea de la Concepción (3)
- Antena colgando segunda planta.
- Árbol en patio de colegio con peligro de caer
- Cartel con peligro de caída
Tarifa (3)
- Retirada de cartel
- Caída de tejas a la vía publica
- Apertura de puerta de terraza
Los Barrios (2)
- Retirada de ramas de árbol obstaculizando vía
- Achique de agua en vía publica
Los parques de Jimena de la Frontera y San Roque, sin intervenciones por el momento.
Desde el Consorcio de Bomberos han detallado también que la tipología de actuaciones en estas zonas ha sido principalmente retirada de elementos caídos o con riesgo de caída (carteles, chapas, placas solares, arboles, ramas, …); además de la inundación de cuartos de contadores y saneados de fachadas.
