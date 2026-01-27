La borrasca Joseph deja 35 incidencias leves en Jerez

Bomberos del parque de Jerez, durante la retirada de un árbol.

Desde el Ayuntamiento de Jerez se ha informado este martes a mediodía de las intervenciones realizadas en la ciudad con motivo de la llegada de la borrasca Joseph. En concreto, la Policía Local ha actuado, en coordinación con Infraestructura, Medio Ambiente, Movilidad, Bomberos, y Medio Rural en 35 incidencias. La más significativa ha sido el dispositivo para posibilitar la actuación de taladores y bomberos ante el peligro de caída de una palmera en Alameda Cristina que ha sido talada en su totalidad.

Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Cádiz han realizado 64 actuaciones durante la mañana de este martes a causa del temporal de lluvia y viento, por diferentes puntos de la provincia. Los avisos debido a la borrasca Joseph han sido principalmente por elementos caídos o con riesgo de caída a causa del viento. Del total, 16 de las intervenciones corresponden a la zona de Bahía de Cádiz; 19 se han llevado a cabo en el Campo de Gibraltar y 29 son las salidas realizadas en las áreas de Sierra y Campiña, la mayoría de ellas concentradas en Jerez.

Según cada zona y municipio, el balance de actuaciones desde las 8.00 horas hasta el momento es el siguiente:

Zonas Campiña y Sierra: 29 actuaciones

Jerez de la Frontera - 18 servicios

El Puerto de Santa María - 3 servicios

Sanlúcar de Barrameda - 3 servicios

Arcos de la Frontera - 4 servicios

Ubrique - 1 servicio

Parques de Villamartín y Olvera sin intervenciones por el momento.

Zona Bahía de Cádiz: 16 actuaciones

Cádiz (6)

1 Saneado de fachada en C/ San José

1 Reconocimiento por entrar agua en vivienda en C/Santa María de la Cabeza

1 Retirada de ventana en C/ Obispo Urquinaona

1 Reconocimiento de andamio en C/ Doctor Herrera Quevedo

1 Reconocimiento de andamio en C/ Guadix

1 Saneado de cascotes en C/ Tolosa Latour

Chiclana de la Frontera (6)

1 Retirada de cable en vía pública

2 retiradas de cartel publicitario en Urbisur

1 Inspección por caída de arbol

1 Apoyo de achique en vivienda

1 Inspección de caída de muro de cerramiento en parcela

Puerto Real (2)

Retirada de árbol

Retirada de chapa en gasolinera

San Fernando (1)

Retirada de árbol caído sobre vehículo

Medina-Sidonia (1)

Afianzar chapas de obra con riesgo de caída en colegio Doctor Thebussem

Los parques de Benalup y Conil de la Frontera, sin intervenciones por el momento.

Campo de Gibraltar: 19 intervenciones

Algeciras (11)

1 Retirada aire acondicionado

1 chapa con peligro de caída en Avda. Virgen del Carmen

1 Retirada de chapa frente a Aliauto

2 Saneados de fachada

1 Poste de teléfono a punto de caer

1 Caída de árbol en patio de colegio

1 Retirada de poste de luz

1 Retirada de cartel

1 Retirada de señal de trafico

1 Andamio de 4 plantas con peligro de caída

La Línea de la Concepción (3)

Antena colgando segunda planta.

Árbol en patio de colegio con peligro de caer

Cartel con peligro de caída

Tarifa (3)

Retirada de cartel

Caída de tejas a la vía publica

Apertura de puerta de terraza

Los Barrios (2)

Retirada de ramas de árbol obstaculizando vía

Achique de agua en vía publica

Los parques de Jimena de la Frontera y San Roque, sin intervenciones por el momento.

Desde el Consorcio de Bomberos han detallado también que la tipología de actuaciones en estas zonas ha sido principalmente retirada de elementos caídos o con riesgo de caída (carteles, chapas, placas solares, arboles, ramas, …); además de la inundación de cuartos de contadores y saneados de fachadas.