La barriada de Las Flores en Jerez: 21 años esperando una solución al canal

Un vecino muestra el estado del canal a su paso por la barriada de La Flores.

Ratas, basura, cañizo sin control. Los vecinos de la barriada Las Flores están indignados. 21 años llevan esperando la solución urbanística al paso del arroyo Norieta por el núcleo vecinal, sin que hasta el momento se haya puesto sobre la mesa un proyecto que responda a las necesidades de las familias.

Es la denuncia de la asociación de vecinos Punta del Norte, cuya presidenta, Charo López, critica que “en estos 21 años han pasado todos los partidos políticos, con mayorías absolutas o apoyados en coalición con otros partidos, y ninguno ha tenido la voluntad política de darle solución a tan graves problemas de salubridad”.

“Tenemos un cañaveral que alberga roedores, y no sólo afecta al núcleo poblacional más cercano, sino a prácticamente toda la barriada. Se meten en los jardines, se comen los cables de los coches, se acumulan en los bajos de los contendores de basura... Además sufrimos malos olores cuando aparecen aguas fecales en el mismo arroyo”, describe López. La presidenta recuerda que en 2017 solicitaron “la presencia de Sanidad Pública en dicho arroyo hasta en dos ocasiones, sin que la asociación tuviera luego conocimiento del informe emitido y de las instrucciones que recibió la Administración para subsanar los problemas”.

La hemeroteca de Punta del Norte

“En el año 2008 y 2009, con Pilar Sánchez como alcaldesa y con mayoría absoluta, los vecinos contemplaron cómo el paso del canal a escasos metros de sus casas se soterraba, y posteriormente también se hacía un parque, dejando al núcleo poblacional más numeroso olvidado sin saber por qué”, recuerda López. La presidenta detalla que en el informe se reflejó que “mientras que las obras de urbanización del citado Plan Parcial se ejecutaron entre los años 2008 y 2009, incluyendo las de canalización del arroyo Norieta, las de la segunda fase del proyecto de urbanización de la U.E. 4.S. no se llegaron a iniciar. Por tanto, el tramo del arroyo incluido en esta actuación urbanística nunca se llegó a hacer, lo que evidencia que la calidad de vida de los vecinos no era la prioridad, sino otras, presumiblemente de índole urbanística".

Los vecinos llevan décadas pidiendo una solución al canal. / Manuel Aranda

López insiste en que en todo momento el colectivo solicitó “sin descanso una solución a estos problemas, sin respuesta alguna. Entre los años 2011 y 2015, con mayoría absoluta de María José García-Pelayo, tampoco hubo solución, dando como respuesta la situación económica del Ayuntamiento y el alto coste que supondría un proyecto”.

Es en el año 2016, “con Mamen Sánchez como alcaldesa, cuando se redacta un Proyecto Municipal de Canalización de este arroyo, pero dado el tiempo transcurrido de la autorización del entubamiento, caduca el procedimiento, solicitándose a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio una nueva solicitud casi a finales de año”.

Los vecinos lamentan que ya habían transcurrido ocho años desde el soterramiento de la 1ª fase, “y la Administración ya no permitía el soterramiento. Se deja sin solución por parte del Ayuntamiento, sin respuesta alguna”.

Enviaron otro escrito en 2019. Nada. Volvió María José García-Pelayo a la Alcaldía y la asociación se dirigió a ella “para intentar, después de muchos años, dar una solución a estos problemas, sin tener respuesta alguna después de 28 meses de Gobierno de Pelayo”. “Pero, ¿qué sorpresa nos trae dicho informe emitido? Que el Ayuntamiento ha solicitado unas obras de paso, en concreto dos estructuras de hormigón en el arroyo Norieta en marzo de 2025. ¿Acaso es lo prioritario? Lo más lógico es que se presente un proyecto conforme a Ley, algo que hasta ahora ningún Gobierno ha tenido la capacidad de presentarlo y ejecutarlo, y luego seguir con las obras del Proyecto de Urbanización que es donde está integrado estos pasos por encima del arroyo Norieta”, denuncia López.

La asociación está convencida de que “nunca se ha querido invertir en la barriada Las Flores. Para todos los gobiernos la prioridad es recaudar dinero a costa de licencias y aprovechamientos, pero nunca invertir un sólo euro ni en la barriada, ni en esta zona en concreto”.

López muestra además su indignación porque “estos dos pasos de hormigón transversales serán pagados por todos los vecinos de la U.E. 4S2, con el suma y sigue de todos los gastos de urbanización”. La representante vecinal, también presidenta de la Federación Asociativa ‘Progresus’, lamenta que “es increíble que el paso de los años, y por dejadez absoluta de todos los gobiernos en este Ayuntamiento y de sus tres máximas autoridades, hayamos llegado a esta situación. Consideramos que las tres alcaldesas son las responsables directas de esta situación”.