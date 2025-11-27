El Ayuntamiento de Jerez busca otra empresa para instalar los toldos de la calle Larga

El Ayuntamiento de Jerez ha rescindido el contrato y ha reiniciado un nuevo procedimiento para entoldar la calle Larga, un proyecto que debería haber estado listo el pasado verano, pero que no se ha ejecutado por los incumplimientos de la empresa a la que se ejecutó la obra.

La nueva licitación, que está actualmente en proceso de presentación de ofertas, no varía respecto a la ya realizada a principios de año. Así, se saca a contratación una primera fase para el tramo comprendido entre el Gallo Azul y la intersección con la Alameda del Banco. Son unos 175 metros de longitud donde se instalarán 30 báculos repartidos a lo largo de la calle donde irán agarrados los toldos a una altura de ocho metros para que den sombra a la zona central de esta céntrica calle.

El presupuesto es de unos 224.000 euros aproximadamente y se realizan con cargo al Plan Turístico de Grandes Ciudades, un convenio firmado años atrás entre la Consejería de Turismo y el Ayuntamiento jerezano para el desarrollo de mejoras en la ciudad vinculadas a su promoción turística —el organismo autonómico aporta el 50% de la financiación—. Este proyecto de entoldado contempla una segunda fase, que aún no está en contratación, se cubrirá el tramo de calle Larga comprendido entre la Alameda del Banco y la Rotonda de los Casinos.

Antes de iniciarse la licitación, el ConConsistorio tenido que proceder a iniciar el procedimiento de rescisión del contrato con la anterior adjudicataria, la firma alicantina Mediterránea de Servicios 2018 SL. Así, en una junta de gobierno celebrada a principios de la pasada semana se procedió a este trámite tras rechazarse la solicitud que presentó la compañía de desistimiento de la contratación.

El ejecutivo local ha considerado que la solicitud no cumple con los requisitos para aceptar la petición del adjudicatario, de ahí que no solo lo haya rechazado, sino que haya iniciado un procedimiento para incautarse de la garantía que abonó cuando fue contratada —unos 8.100 euros aproximadamente—. No obstante, esta tiene la posibilidad de presentar alegaciones a este proceso.

Se estima que el plazo de ejecución sea de siete meses por lo que, si no hay contratiempos, podrá estar acabado a lo largo del próximo verano. No obstante, en el pliego de condiciones se establece que las obras deberán paralizarse con motivo de la celebración de la Semana Santa —no en vano, la calle Larga forma parte de la carrera oficial, donde se instalan palcos—. Por este motivo, se ha determinado que la contratista deberá parar la obra una semana antes del Domingo de Ramos y reanudarse una semana después.

Sí pudo entoldarse el pasado verano la céntrica calle Algarve mediante unas lonas que simulaban una calle emparrada. Ahora bien, estos toldos estaban sujetados a las fachadas de los edificios debido a la escasa anchura de esta calle, que impide la colocación de báculos.