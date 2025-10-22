Jerez celebra ‘La Velá del Sur’: música en directo, atracciones infantiles, pasacalles y mucho más

La delegada de Empleo, Comercio y Consumo, Nela García, ha presentado ‘La Velá del Sur’ en compañía de Juan García, presidente de Adecosur, una cita que tendrá lugar el sábado, 25 de octubre, en los exteriores de las Piscinas Manuel Mestre, gracias a la colaboración de la Delegación de Deportes.

Estas instalaciones acogerán un programa de actividades, organizado por la ‘Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Zona Sur’, que contará con entrada gratuita y un horario ininterrumpido de 11:00 horas a 00:00 horas, contemplando una ‘street market’ con 15 carpas para dar a conocer servicios y productos (donde también habrá representación de Acoje), música en directo, atracciones infantiles, pasacalles, exhibiciones y sorteos.

Se trata de una acción destinada a dinamizar social y comercialmente la zona sur de Jerez al amparo del ‘Plan municipal de subvenciones’, ofreciendo una jornada completa de entretenimiento para toda la familia y un importante escaparate para el tejido empresarial de esta zona de la ciudad.

En este sentido, la delegada de Comercio y Consumo ha resaltado la importancia de esta herramienta para impulsar acciones que fomentan el crecimiento del tejido empresarial local que dan visibilidad a los asociados y que promueven entre los consumidores pautas de consumo responsable.

“Desde el gobierno municipal, todo el equipo está entregado para poner primero a los autónomos, a las pequeñas empresas de Jerez, al comercio local, y seguir invitando a todos los ciudadanos a que vean lo importante que es que entre todos mantengamos este tejido”, ha afirmado García. Además, la delegada ha asegurado que “de nada sirve el esfuerzo que se hace desde una Administración, de nada sirve el esfuerzo que hacen ellos diariamente para abrir sus persianas y sus puertas, si luego los ciudadanos como consumidores, como clientes, no apostamos por comprar y por contratar sus servicios. Mantener el comercio de proximidad es cosa de todos”.

Por su parte, el presidente de Adecosur ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento por el respaldo a este evento, destacando que ‘La Velá del Sur’ “es una jornada para celebrar la vida en la zona sur de Jerez, una de las áreas dinámicas de esta ciudad, donde conviven más de 30.000 vecinos y unas 2.000 empresas más o menos”.

“Queremos reivindicar que la zona sur es sana, activa y próspera, mostrando la riqueza humana, comercial y cultural que caracteriza a esta zona”, ha detallado Juan García, quien también ha señalado que con esta convivencia “se rinde homenaje a músicos callejeros que habitualmente se pueden ver en la calle Larga o en la Plaza del Arenal, quienes tendrán un espacio en el que actuar”, en una iniciativa que también cuenta con la participación de la Hermandad de La Sed.

Programación ‘La Velá del Sur’