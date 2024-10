Encarnación Nieto, de 103 años, personifica el homenaje de Jerez a sus mayores

Los Museos de la Atalaya de Jerez de la Frontera han acogido el Acto Oficial del Día de las Personas Mayores en una jornada muy emotiva con la que se abre toda una semana de actividades que lleva por lema ‘Dejando huella’.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, y el vicepresidente ciudadano del Consejo Local de las Personas Mayores, Antonio Carbajo, han presidido una convocatoria en la que se ha reconocido a Doña Encarnación Nieto Marín como una de las mujeres de mayor edad de la ciudad, a sus 103 años.

Una representación de las personas mayores homenajeadas en Jerez por el Día Internacional de las Personas Mayores

La Congregación de Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Siena ha recibido la Distinción de Honor del Consejo Local de las Personas Mayores.

Numeroso público ha respaldado un acto con el que la ciudad rinde homenaje a sus mayores, y con el que se abre toda una semana de actividades para conmemorar su Día Internacional. En este evento, la alcaldesa ha reivindicado el compromiso del Gobierno de Jerez con una sociedad más adaptada a las necesidades y demandas de las personas mayores y a su progresivo crecimiento dentro de la población.

María José García-Pelayo ha animado a todas las personas mayores a sentirse plenamente partícipes de todos los retos que han convertido a Jerez en la ciudad que hoy es, y de las oportunidades de futuro que tiene por delante.

La alcaldesa ha destacado la importancia de la huella que las personas mayores aportan a la ciudad, manifestando que “hoy Jerez es la ciudad que es gracias a lo que todos vosotros habéis luchado, y a vuestro sacrificios para sacar adelante a vuestras familias, os habéis dejado la piel para que hoy nosotros podamos estar trabajando para dejar también una ciudad mejor”.

La regidora ha señalado que “como alcaldesa he aprendido mucho de estar con las personas mayores y una de las cosas que he aprendido es que no tenemos que pelearnos, y que tenemos que aprender a vivir en comunidad, como nos ha explicado Rosa Moneo en el vídeo que acabamos de ver, que tenemos que ayudarnos unos a otros para que la ciudad salga adelante y la vida de cada uno de nosotros sea mejor”.

En su intervención, la regidora ha detallado las diferentes líneas de trabajo a través de las que el Gobierno de Jerez apuesta por mejorar la calidad de vida de las personas mayores, como son la contratación de 362 auxiliares de Ayuda a Domicilio, la compra de 25 nuevos autobuses en renting, la progresiva mejora de los acerados e iluminación del viario urbano o la reivindicación de una mejor sanidad pública dotada de los recursos necesarios.

La delegada Yessika Quintero ha dado apertura a esta jornada institucional agradeciendo el trabajo del Consejo Local de las Personas Mayores, y en particular en la organización de todas las actividades incluidas en esta XXIII Semana de las Personas Mayores. La delegada ha dado paso a un audiovisual desarrollado por Onda Jerez que ha contado con la colaboración de las jerezanas Claudia GR Moneo y Rosa Moneo Vargas, protagonistas de ‘Un posca con mi abuela’, y la participación de jerezanos y jerezanas que han reflexionado sobre la huella recibida de sus mayores.

El Acto Oficial ha ofrecido uno de sus momentos más emotivos con la entrega de la Distinción de Honor del Consejo Local de las Personas Mayores a la Congregación de Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Siena, por su labor a favor de las familias más vulnerables y su implicación social de tantas décadas en la zona sur de Jerez, como ha detallado con mucho cariño el vicepresidente ciudadano del Consejo Local, Antonio Carbajo.

Los reconocimientos han continuado con el homenaje a una de las personas centenarias de mayor edad de la ciudad, que este año ha sido Doña Encarnación Nieto Marín, de 103 años de edad, y residente de la Fundación Centro de Acogida San José. El público asistente ha podido conocer la historia de esta jerezana gracias a una reseña leída por su sobrina Genoveva Aguilera Nieto, antes de la entrega de una placa y un ramo de flores a la homenajeada.

Esta jornada institucional ha culminado con un jerez de honor, y una jornada de convivencia dinamizada por la actuación del coro Voces con Solera del Centro de Mayores de la Zona Sur. Durante toda la mañana, el Museo del Tiempo ha ofrecido jornada de Puertas Abiertas para mayores de sesenta años.

‘Dejando huella’

Las actividades de la XXIII Semana de las Personas Mayores continuarán hasta el 8 de octubre. El miércoles, a las 11 horas, se desarrollará en la Plaza del Arenal el mural participativo ‘Flores con voz’, promovido por el programa Siempre Acompañados de Fundación 'la Caixa'. Y a partir de las 17.30 horas, la Fundación Caballero Bonald acogerá el XVII Recital Poético Intergeneracional ‘Toda una vida’. En esta semana especial, se mantienen actividades tan consolidadas como el espectáculo de la Gala del Yeguada del Hierro del Bocado, la Cata Comentada en el Consejo Regulador o la visita al Zoo de abuelos y nietos.

El programa incluye una jornada de puertas abiertas en el Museo del Belén, este jueves; una visita colectiva a la Feria del Libro, con taller de encuadernación, y una ruta patrimonial nocturna, el viernes; un paseo medioambiental por el Parque de Santa Teresa, el lunes 7 de octubre, o la visita a la Casa del Carnaval de Cádiz, el martes 8. Cabe destacar que gracias a la Fundación Mémora, se celebrarán talleres de yoga de la risa y flamencoterapia en la zona rural. Entre las novedades, cabe destacar el encuentro con Claudia GR Moneo y Rosa Moneo Vargas, con el título ‘Qué le dice la abuela a la nieta’, el viernes 4, a las 18.30 horas, en el centro de mayores de San Benito.

La XXIII Semana de las Personas Mayores cuenta con la colaboración de Caixa, Fundación Mémora, Yeguada Hierro del Bocado y Consejo Regulador, y el apoyo de diferentes delegaciones municipales y organismos que se vuelcan con esta programación.