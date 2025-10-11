Jerez celebra una formación pionera en Andalucía sobre interpretación en lenguas de menor difusión

Ceain ha acogido en su centro formativo en la calle Larga de Jerez una nueva sesión del programa de capacitación este sábado, 11 de octubre. Impulsado por la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la Federación Andalucía Acoge, estaba destinado a intérpretes que trabajan con personas refugiadas que hablan lenguas de menor difusión como wolof, malinké o bámbara. Se trata de una formación pionera en Andalucía que busca mejorar la calidad de la interpretación en contextos de protección internacional y garantizar el acceso a los derechos básicos de las personas refugiadas, superando la barrera del idioma.

El proyecto, diseñado por Mariana Relinque, Estela Martín Ruel, Francisco Vigier, Nazanin Lajevardi y Reda Hafidi, miembros del grupo de investigación PAIDI Interglosia del Departamento de Filología y Traducción de la UPO, en colaboración con Andalucía Acoge, combina sesiones presenciales y virtuales para dotar a las personas intérpretes de competencias y herramientas que aseguren la calidad y la ética profesional en su labor.

En Jerez, Ceain, entidad federada en Andalucía Acoge, participa activamente como sede y espacio de referencia para la aplicación práctica de la formación, que está dirigida a mejorar la atención en los procesos de acogida que se desarrollan en la provincia de Cádiz.

Mane Sow Diop, senegalesa y trabajadora de Ceain, explica que “esto es una oportunidad maravillosa de aprender y de mejorar, las herramientas van encaminadas a derribar barreras para que las personas alcancen lo que desean en todo su potencial. Como migrantes, los profesionales a veces tenemos la riqueza de la propia experiencia y la empatía, pero debemos seguir formándonos continuamente para un mejor acompañamiento en el que el idioma no suponga un límite”.

“Las lenguas deben acercar a las personas. Esta es una iniciativa novedosa en la que estamos trabajando con personas que ya actúan como mediadores naturales, facilitando a los intérpretes más herramientas para garantizar el acceso a los derechos”, destaca Jesús García Grijalbo, presidente de Ceain.

La iniciativa está financiada por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UPO y cuenta con un equipo docente integrado por profesorado universitario, intérpretes profesionales y personal de las entidades de acogida.

Con este proyecto, Ceain y Andalucía Acoge refuerzan su compromiso con una acogida digna e inclusiva, apostando por la formación como herramienta de transformación social.

Qué es Ceain

Ceain es una asociación sin ánimo de lucro federada en Andalucía Acoge, con una trayectoria de más 30 años trabajando por la inclusión social y la convivencia. Su misión es contribuir a una sociedad inclusiva e intercultural, con atención preferente a las personas más vulnerables y, de forma específica, a las personas migrantes, facilitando el pleno acceso a los derechos de ciudadanía, incidiendo en la superación de la exclusión social y la promoción de espacios de convivencia y cohesión, en colaboración con los diferentes actores del territorio.