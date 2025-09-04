Jerez conmemora el Día Internacional de la Lesión Medular

En la mañana de este jueves 4 de septiembre, Jerez ha conmemorado el Día Internacional de la Lesión Medular celebrado en el Ayuntamiento. La asociación ASPAYM Cádiz ha sido recibida en el Consistorio, donde ha desplegado su pancarta reivindicativa. El programa de actividades celebrado en Jerez ha estado presidido por la presidenta de ASPAYM, Malu del Río, y ha contado con la presencia de la alcaldesa María José García-Pelayo, la teniente de alcaldesa Susana Sánchez, y los delegados de Inclusión Social, Yessika Quintero, y Deportes y Salud, Tomás Sampalo. El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón, también ha respaldado los actos convocados por ASPAYM en la ciudad.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Lesión Medular, que se conmemora el viernes, 5 de septiembre, ASPAYM Cádiz ha organizado una mañana de actividades dirigidas a la sensibilización y a la visibilización de sus reivindicaciones. Para ello, han instalado desde las 10 horas una mesa informativa desde la que han informado a la ciudadanía sobre sus necesidades y demandas.

Posteriormente, han dado lectura a un Manifiesto con el que han reivindicado la necesidad de que las lesiones medulares traumáticas puedan ser operadas dentro de las primeras 24 horas tras el accidente, cuando las probabilidades de recuperación y mejora funcional son significativamente mayores.

Tras la lectura del Manifiesto, han protagonizado un recorrido en silla de ruedas en el entorno de la Plaza del Arenal, para incidir en la reflexión sobre las dificultades que se encuentran las personas con diversidad funcional en su movilidad por el medio urbano.