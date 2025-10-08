Jerez contará con cuatro Puntos de Empleo: 'cajeros automáticos' para la búsqueda de trabajo

La junta de gobierno local ha aprobado el convenio a suscribir con el Servicio Andaluz de Empleo para la instalación, mantenimiento y soporte de cuatro Puntos de Empleo en la ciudad, y concretamente en el Centro Social La Granja (avenida de Arcos); el Centro de Formación y Empleo El Zagal (avenida de la Solidaridad); el Centro Cívico La Serrana (avenida de El Mosto) y el Centro Rosa Roig (calle Doctor Fleming). Se trata de unos dispositivos informáticos parecidos a los cajeros automáticos que permitirán a las personas demandantes de empleo realizar todo tipo de gestiones evitando tener que desplazarse a las oficinas centrales del SAE.

Este sistema informático, desarrollado por el SAE mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, está posibilitando la instalación en distintos municipios andaluces de estos Puntos de Empleo, “que son una especie de oficinas virtuales que agilizan, simplifican y facilitan a las personas que buscan trabajo realizar de forma cómoda gestiones como la renovación y reinscripción de sus propias demandas de empleo, solicitudes de cita previa, consultas e inscripciones en ofertas de empresas, así como actualizaciones de sus datos, entre otras varias aplicaciones”, ha señalado la delegada de empleo, Nela García.

El presente convenio establecerá las condiciones para garantizar la correcta implantación y el mantenimiento de los citados Puntos de Empleo para que estén operativos y en perfecto funcionamiento a lo largo del tiempo. Por parte del SAE, se instalará todo el equipamiento hardware y software necesario atendiendo su mantenimiento funcional y técnico, incluido el suministro del tóner de sus impresoras y la formación del personal municipal designado para atender las tareas básicas de su funcionamiento.

El Ayuntamiento por su parte facilitará los espacios adecuados, seguros y de fácil acceso para las personas usuarias de Puntos de Empleo, que se mantendrán encendidos y conectados cuando las instalaciones permanezcan abiertas al público.

Para el seguimiento del convenio se prevé la creación de una Comisión Mixta formada por dos representantes del SAE y dos del Ayuntamiento; cabe destacar también que tendrá una duración de cuatro años, si bien, se podrá prorrogar por acuerdo expreso de las partes por un periodo no superior a otros cuatro años.

Como ha explicado la delegada de Empleo, Nela García, con la firma de este convenio “seguimos avanzando en nuestro objetivo de acercar la administración electrónica a los ciudadanos y de promover la autogestión del colectivo de personas demandantes de empleo dándoles mayores facilidades a la hora de llevar a cabo los trámites necesarios para mejorar sus opciones de empleabilidad”.