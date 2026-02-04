Los efectos de la borrasca Leonardo: el río Guadalete a su paso por Jerez alcanza un máximo histórico

A las dos de la tarde de este miércoles el río Guadalete ha alcanzado su nivel máximo en años superándose así el registro alcanzado la pasada semana. Según los últimos datos publicados por la Dirección General de Aguas a través del portal Hidrosur, a esa hora se habían alcanzado los 6,27 metros.

Sin embargo, la tendencia es que siga creciendo en las próximas horas dada las importantes precipitaciones que se están produciendo en la Sierra de Grazalema.

A las nueve de la mañana de este miércoles, el río Guadalete volvió al nivel rojo, un umbral que ya había superado en días anteriores. Sin embargo, ahora el escenario es más desfavorable dado que es mucha la agua caída durante esta jornada de este miércoles en toda la cuenca, especialmente en la parte alta.

Lo refleja el nivel de almacenamiento que presenta el Embalse de Bornos que, tras días desaguando hasta alcanzar el 80% de capacidad, lleva toda la jornada subiendo con casi nueve hectómetros cúbicos recibidos desde ayer y su nivel está ya cerca del 83%.

También continúa creciendo el río a su paso por La Barca de la Florida donde ya alcanzaba una altura de 4,57 metros a la una de la tarde. El máximo lo alcanzó el jueves de la pasada semana con un nivel de 4,67 metros.

En cuanto a las precipitaciones, hasta las dos de esta tarde en Jerez se habían registrado en Jerez unos 17,8 litros por metro cuadrado. Sigue siendo una jornada con mucho viento, aunque las mayores rachas se produjeron de madrugada (unos 76 kilómetros por hora).